Будто только с магазина: как вернуть белый цвет любимой футболке

Простой метод не займет много времени

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Белые футболки и рубашки часто теряют свой вид из-за желтых пятен, которые появляются под мышками, на воротнике или рукавах. Причиной становятся не только пот и жара, но реакция кожи с дезодорантами, солнцезащитными кремами и другими средствами ухода.

Многие пытаются спасти одежду с помощью сильных отбеливателей или просто откладывают любимые вещи. Однако есть более простые способы, которые помогают вернуть белый цвет без длительного трения и сложного ухода. О нем написали в "Dnevno".

Один из эффективных методов – предварительное замачивание перед стиркой. Для этого в теплую воду добавляют пятновыводитель, после чего одежду оставляют на несколько часов. Важно, чтобы вода была не горячей – оптимально использовать температуру до 40 градусов. После замачивания вещи стирают на обычном режиме.

Как отбить белую футболку. Фото: Телеграф

Как предотвратить появление пятен

Эксперты объясняют, что желтые следы на белой одежде появляются из-за химической реакции между потом и компонентами косметических средств. Именно поэтому обычного порошка не всегда достаточно для полной очистки.

Чтобы избежать появления пятен, советуют давать дезодоранту и солнцезащитному крему высохнуть перед одеванием, стирать белую одежду отдельно от темной и не откладывать очистку пятен надолго.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как отбелить белые кроссовки.