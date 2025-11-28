Чи можуть вас оштрафувати за куріння на власному балконі? Кому і скільки доведеться заплатити

У законі чітко прописано, де курити не можна

В Україні діє заборона на паління у громадських місцях, яка поширюється навіть на балкони під'їзду. Щоправда, куріння в квартирі лише за певних умов може тягнути за собою адміністративну відповідальність.

"Телеграф" розповість, де дозволяє закон курити в квартирі та багатоповерхівці, а де — ні. Зауважимо, що відповідно до статті 13 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення", встановлено заборону на куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у громадських та інших місцях.

Чи можна курити на власному балконі

Фактично, так, адже закон забороняє курити у громадських місцях. Тобто в кав'ярнях, на зупинках, біля магазина, якщо це не спеціальна зона. Однак балкон — це частина квартири, тому у своєму житлі можна курити, навіть якщо це заважає сусідам.

Однак тут не слід забувати, що якщо людина кидає недопалки просто на вулицю — це вже порушення. Адже вважається, що таким чином громадянин створює пожежонебезпечну ситуацію. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил благоустрою територій, до яких відноситься й сміття, в тому числі недопалки, карається штрафом від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб. А на посадових осіб або підприємців — від 850 до 1 700 грн.

Де не можна курити в багатоповерхівці

Будь-яка частина будинку, яка вважається громадською, підпорядковується закону про заборону палити. Тобто курити у під'їзді, чи на балконі під'їзду не можна. За це людині можуть інкримінувати адміністративну відповідальність та виписати штраф.

За статтею 175-1 КУпАП, куріння тютюнових виробів у місцях, де це забороняє робити Закон, тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн до 170 грн). Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особа вже піддавалася адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 340 грн).

Раніше "Телеграф" розповідав, на скільки та кого можуть оштрафувати під час перевірки лічильників.