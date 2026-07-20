Без кондиционера и вентилятора: как японский метод борьбы с жарой охлаждает летом

Некоторые решения не требуют никаких вложений

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Кондиционеры и вентиляторы стали незаменимыми помощниками в борьбе с летней жарой. Однако в Японии с высокими температурами борются совершенно по-другому уже на протяжении веков.

Об этом пишет Diez minutos.

Один из самых известных методов заключается в предотвращении попадания прямых солнечных лучей на окна. Вместо штор изнутри японцы используют бамбуковые или тростниковые циновки снаружи. Логика проста: если солнечное излучение не проникает сквозь стекло, внутри дома накапливается гораздо меньше тепла. Это экономичное решение, которое работает куда эффективнее, чем закрывание жалюзи, когда тепло уже проникло в комнату.

Ещё один интересный обычай — опрыскивать водой землю, патио или тротуары на рассвете или в сумерках. На первый взгляд, это может показаться тривиальным жестом, но у него есть научное объяснение. Когда вода испаряется, она поглощает часть тепла, накопившегося на поверхности, вызывая снижение температуры окружающей среды.

Способы охлаждения дома в жару. Сгенерировано ИИ

Важно также и время суток, когда дом проветривается. Во многих уголках Японии люди максимально используют вечерние и ранние часы, когда воздух на улице остывает. Окна открывают настежь, чтобы выпустить духоту, а до того, как солнце снова начнет нагревать помещение, их плотно закрывают вместе со шторами.

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