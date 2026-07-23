Купувати та відкладати? Чи варто боятися дефіциту продуктів і які загрози реальніші

Експерти не вірять у продовольчу кризу в Україні

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Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба зробив резонансний прогноз. Ексдипломат попередив українців про тотальну війну та нестачу продуктів, проте економісти не поділяють його думки.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. За його словами, "сценарій Кулеби" малоймовірний, хоча війна і приносить купу проблем.

Малоймовірно, що ми матимемо такі великі проблеми. Справді, можливі відключення світла. Але треба розуміти – війна завдає удару по економіці України, це однозначно. І, звісно, це створює проблему на проблемі. Тож у цій ситуації, що потрібно? Більше заробляти. Щоб пережити війну, потрібно мати більше заробітків. А ось все "я куплю, відкладу" і так далі, — це дурня. Під час війни ніхто так не чинить. Просто потрібно, щоб у вас була така велика зарплата, щоб ви змогли все купити. Олександр Охріменко

Олександр Охріменко/Фото: facebook.com/OkhrimenkoAlex

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що продовольча криза в Україні неможлива, адже наша країна робить набагато більше продуктів, ніж споживає.

Чимало непрофільних економістів — людей, які мають досить далеке відношення від реалій, — почали робити клікбейтні заяви. Ну, я не знаю, навіщо це робиться. Дивіться: Україна – велика аграрна країна. Ми виготовляємо набагато більше, ніж споживаємо всередині країни. Минулого року зробили 63-64 мільйони тонн зернових, споживали 20 мільйонів. Ми виробляємо 4 мільйони тонн соняшникової олії, внутрішній ринок – 350 тисяч тонн. Який до біса голод? Олег Пендзин

Щодо продуктів, яким потрібна додаткова переробка, Пендзин заявив, що у разі блекауту підприємства користуватимуться генераторами. Це може підвищити ціну продукції, але критичного подорожчання очікувати не варто.

Так, буде тяжко. Так, переробники будуть шукати можливість для того, щоб у разі припинення енергопостачання сідати на генератори. Але вони й так сиділи на генераторах. Так, мабуть, щось буде дорожче, мабуть. У будь-якому випадку, хліб масових сортів максимум зростатиме на 1% на місяць. Максимум... ну, півтора. У нас у 22-му році хліб масових сортів зростав на місяць не більше ніж на 2% і був у повному доступі. Ну який голод? Навіть не хочеться коментувати такі речі. Олег Пендзін

Пендзин додав, що українці вже пережили складну зиму та справлялися з іншими великими викликами.

Якщо у вас в будинку є борщовий набір і у вас в будинку є літр олії, ви вже голодувати не будете, правда? Якщо у вас є у найближчому магазині хліб масових сортів, навіть без корови, без м’яса ви проживете, правда? Голодувати ви не будете, правда? Україна у будь-якому разі буде із продовольством. У будь-якому разі! Питання з теплом – це питання. Питання з електрикою це питання. Питання вартості… Що коштуватиме паливно-мастильні матеріали — це питання, бо ми їх не виготовляємо, ми їх імпортуємо. Буде багато питань, я згоден! Але ці питання ми вже мали з вами, ми їх переживали, ми вже мали прецеденти, як ми виходили зі складних ситуацій з цих питань. Ми з вами пережили надзвичайно важку зиму. Олег Пендзин

Олег Пєндзин/Фото: facebook.com/oleg.pendzin

Раніше Кулеба заявив, що в Україні розпочнуться перебої із продуктами.

У нас починається тотальна війна, і це велике лихо. І в нас, і в них буде достатня кількість ракет та дронів, щоб методично підривати економіку один одного. І попереду дуже непрості часи з погляду банального повсякденного життя. А тепер почнуться перебої [з продуктами], бо відбуватиметься пограбування та підпали, все згорятиме. Я, звичайно, вірю, що все буде гаразд, але зараз настає дуже важкий етап. Дмитро Кулеба

Раніше Кулеба оскандалився, порадивши киянам залишити столицю. У мережі розкритикувала слова колишнього міністра.