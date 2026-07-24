Протести на підтримку Федорова стають безстроковими: акції анонсували в Україні та за кордоном

Учасники заявляють, що питання стосується не лише кадрових рішень, а й технологічного розвитку країни

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В Україні 24 липня анонсували безстрокову акцію протесту проти відставки Михайла Федорова з посади Міністра оборони. Долучитись до неї планують і за кордоном.

Зокрема, у Спільноті підтримки в соцмережах публікують перелік міст, де плануються акції. Серед них не тільки обласні центри. Заплановане проведення протестів у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Рівному, Івано-Франківську, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому, Луцьку, Чернівцях, Тернополі, Вінниці, Миколаєві, Кривому Розі, Сумах, Чернігові, Кременчуці, Кам'янському, Гайсині, Коломиї, Кропивницькому, Житомирі, Ужгороді, Умані, Конотопі, Дрогобичі, Кам'янці-Подільському, Переяславі, Дрогобичі, Білій Церкві. З закордонних локацій — Варшава.

Сам Федоров напередодні наголосив — попри спроби президента знайти йому інше призначення, він не погодиться на посаду, окрім Міністра оборони.

Сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни, — Президент України, Міністр оборони та Головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади Міністра оборони Михайло Федоров, колишній міністр оборони

Зауважимо, частину вимог мітингувальників президент вже виконав, зокрема вони вимагали відставки колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Та, як пише телеграм-канал "Скринька Пандори", для багатьох учасників акції питання вже не тільки у Федорові. Росія готує масштабну мобілізацію, а в Україні мобілізаційний резерв невеликий та скінчений. Протиставити щось російській навалі можна тільки технологічним зростанням, впевнений автор.

"Питання не у Федорові. Питання у тому, що українців не залишиться, якщо у найближчі місяці не станеться ще більш радикального технологічного розвитку країни", — йдеться у дописі. "Або технологічно вийдемо на радикально інший рівень, або перестанемо існувати. Інших варіантів – не існує, або вони мають занадто малий шанс на існування", — резюмується ситуація та наголошується — при примусовій мобілізації на вулицях із застосуванням сили, війна буде програна найближчими роками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на мітингу виступали за повернення Федорова, бо він "воює не м'ясом, а технологіями". Також лунали гасла за повернення військовополонених тощо.