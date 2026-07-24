Протести на підтримку Федорова стають безстроковими: акції анонсували в Україні та за кордоном
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Учасники заявляють, що питання стосується не лише кадрових рішень, а й технологічного розвитку країни
В Україні 24 липня анонсували безстрокову акцію протесту проти відставки Михайла Федорова з посади Міністра оборони. Долучитись до неї планують і за кордоном.
Зокрема, у Спільноті підтримки в соцмережах публікують перелік міст, де плануються акції. Серед них не тільки обласні центри. Заплановане проведення протестів у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Рівному, Івано-Франківську, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому, Луцьку, Чернівцях, Тернополі, Вінниці, Миколаєві, Кривому Розі, Сумах, Чернігові, Кременчуці, Кам'янському, Гайсині, Коломиї, Кропивницькому, Житомирі, Ужгороді, Умані, Конотопі, Дрогобичі, Кам'янці-Подільському, Переяславі, Дрогобичі, Білій Церкві. З закордонних локацій — Варшава.
Сам Федоров напередодні наголосив — попри спроби президента знайти йому інше призначення, він не погодиться на посаду, окрім Міністра оборони.
Сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни, — Президент України, Міністр оборони та Головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади Міністра оборони
Зауважимо, частину вимог мітингувальників президент вже виконав, зокрема вони вимагали відставки колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Та, як пише телеграм-канал "Скринька Пандори", для багатьох учасників акції питання вже не тільки у Федорові. Росія готує масштабну мобілізацію, а в Україні мобілізаційний резерв невеликий та скінчений. Протиставити щось російській навалі можна тільки технологічним зростанням, впевнений автор.
"Питання не у Федорові. Питання у тому, що українців не залишиться, якщо у найближчі місяці не станеться ще більш радикального технологічного розвитку країни", — йдеться у дописі. "Або технологічно вийдемо на радикально інший рівень, або перестанемо існувати. Інших варіантів – не існує, або вони мають занадто малий шанс на існування", — резюмується ситуація та наголошується — при примусовій мобілізації на вулицях із застосуванням сили, війна буде програна найближчими роками.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на мітингу виступали за повернення Федорова, бо він "воює не м'ясом, а технологіями". Також лунали гасла за повернення військовополонених тощо.