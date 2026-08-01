"Суперфуд" прямо з лісу: українка показала цінні "трофеї", які знайшла в Карпатах (фото)

Цей вид грибів має ряд унікальних властивостей

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Українка проказала, який скарб вона знайшла прямо під ногами в Карпатах. Так, відправившись на "тихе полювання" вона виявила величезні галявини з грибами лисичками.

Про це розповіла користувачка соцмережі Threads. Варто додати, що цей гриб є унікальним за вмістом корисних мікроелементів та вітамінів.

На фото, оприлюднених жінкою, видно значні площі, заполонені лисичками. Яскравий колір грибів цікаво контрастує з навколишнім лісом.

"Ні, це не ШІ. Це карпатські лисички", — йдеться в повідомленні.

Жінка натрапила на цілі галявини лисичок

Лисички, що знайшла жінка, мали досить великий розмір

В Карпатах можна зустріти справжні природні скарби

Що робить лисички такими особливими?

Їхній яскравий колір та характерна форма — це лише зовнішня оболонка. Справжня цінність ховається всередині, в унікальному хімічному складі, що перетворює їх на справжній суперфуд.

Лисички – це скарбниця корисних елементів. Вони містять:

Вітаміни: величезну кількість вітаміну А (що робить їх незамінними для зору), а також вітаміни групи В та РР.

Мікроелементи: мідь та цинк, що відіграють ключову роль у багатьох біохімічних процесах організму.

Амінокислоти: будівельні блоки для білків, що необхідні для регенерації тканин та нормального функціонування всіх систем.

Пектини: природні сорбенти, які допомагають виводити токсини з організму.

Унікальна хіноманноза — речовина, яка робить лисички незамінними у боротьбі з паразитами.

За вмістом каротину перевершують всі відомі гриби.

Цей багатий склад робить гриби лисички не просто їжею, а функціональним продуктом, здатним підтримувати здоров’я людини на багатьох рівнях.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли йти по гриби, щоб повернутися з повним кошиком.