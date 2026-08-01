"Суперфуд" прямо з лісу: українка показала цінні "трофеї", які знайшла в Карпатах (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей вид грибів має ряд унікальних властивостей
Українка проказала, який скарб вона знайшла прямо під ногами в Карпатах. Так, відправившись на "тихе полювання" вона виявила величезні галявини з грибами лисичками.
Про це розповіла користувачка соцмережі Threads. Варто додати, що цей гриб є унікальним за вмістом корисних мікроелементів та вітамінів.
На фото, оприлюднених жінкою, видно значні площі, заполонені лисичками. Яскравий колір грибів цікаво контрастує з навколишнім лісом.
"Ні, це не ШІ. Це карпатські лисички", — йдеться в повідомленні.
Що робить лисички такими особливими?
Їхній яскравий колір та характерна форма — це лише зовнішня оболонка. Справжня цінність ховається всередині, в унікальному хімічному складі, що перетворює їх на справжній суперфуд.
Лисички – це скарбниця корисних елементів. Вони містять:
- Вітаміни: величезну кількість вітаміну А (що робить їх незамінними для зору), а також вітаміни групи В та РР.
- Мікроелементи: мідь та цинк, що відіграють ключову роль у багатьох біохімічних процесах організму.
- Амінокислоти: будівельні блоки для білків, що необхідні для регенерації тканин та нормального функціонування всіх систем.
- Пектини: природні сорбенти, які допомагають виводити токсини з організму.
- Унікальна хіноманноза — речовина, яка робить лисички незамінними у боротьбі з паразитами.
- За вмістом каротину перевершують всі відомі гриби.
Цей багатий склад робить гриби лисички не просто їжею, а функціональним продуктом, здатним підтримувати здоров’я людини на багатьох рівнях.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли йти по гриби, щоб повернутися з повним кошиком.