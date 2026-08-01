Чому касир "АТБ" може забрати у вас частину товару: хитрість з акціями, про яку не всі знають

Знижка є, але з нюансом

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У торговельній мережі "АТБ" під час акцій можуть діяти обмеження на кількість товару, який дозволено придбати одному покупцеві.

Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ", який побажав залишитися анонімним.

Конкретне обмеження залежить від умов кожної пропозиції.

"Буває, ставлять 12, буває 24", - сказав співрозмовник.

Торгова зала "АТБ"

Також він розповів "Телеграфу", що співробітники торговельної мережі "АТБ" працюють за внутрішнім кодексом правил, яких зобов'язані дотримуватися. Зокрема, касири не мають права без вагомої причини відмовляти покупцям в обслуговуванні.

За словами працівника мережі, касирам "АТБ" заборонено обговорювати з покупцями теми, не пов'язані з їхнім обслуговуванням. Зокрема, йдеться про особисті розмови, які не стосуються роботи.

Нагадаємо, працівник мережі розповідав, що внутрішній кодекс "АТБ" містить вимоги не лише до роботи персоналу, а й до його зовнішнього вигляду. Зокрема, працівникам заборонено працювати з розпущеним волоссям — воно має бути охайно зібране.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільше дратує в магазинах мережі "АТБ" покупців.