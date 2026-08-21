Чи можуть українку відправити до війська: кого стосується мобілізація та які є підстави для звільнення

Для окремих категорій жінок військовий облік є обов’язковим

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В Україні жінки можуть проходити військову службу лише за власним бажанням. Тобто сам факт перебування на військовому обліку не означає, що жінку автоматично можуть мобілізувати.

Водночас для окремих категорій жінок постановка на військовий облік є обов’язковою. Насамперед це стосується тих, хто має медичну або фармацевтичну освіту та відповідає вимогам щодо придатності до військової служби, як написали в "Iegalaid".

Чи можуть жінку мобілізувати без її згоди

Чинні правила передбачають, що жінки можуть вступати на військову службу під час воєнного стану добровільно. Це означає, що навіть жінка, яка перебуває на військовому обліку, не підлягає примусовій мобілізації лише через цей статус.

За бажанням вона може обрати військову службу за контрактом або добровільно долучитися до війська через передбачені законом процедури.

Кому потрібно стати на облік

Обов’язок насамперед стосується жінок із медичною та фармацевтичною спеціальністю. Йдеться про тих, хто відповідає встановленим вимогам та є придатним до служби за станом здоров’я.

Інші жінки можуть ставати на військовий облік добровільно, якщо мають відповідну військово-облікову спеціальність.

Якщо жінка сама вирішила піти служити

Добровільний характер служби не означає, що після вступу можна просто залишити військову частину в будь-який момент.

Після укладення контракту або оформлення на військову службу людина набуває статусу військовослужбовця. Звільнення в такому випадку відбувається лише за підставами, передбаченими законодавством.

Серед підстав для звільнення з військової служби — непридатність за станом здоров’я, досягнення пенсійного віку, встановлення інвалідності, потрапляння в полон, позбавлення волі за вироком суду або певні сімейні обставини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ініціативу запровадити покарання за поширення скандальних відео з ТЦК.