Могут ли украинку отправить в армию: кого касается мобилизация и какие основания для увольнения

Для отдельных категорий женщин военный учет обязателен

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В Украине женщины могут проходить военную службу только по собственному желанию. То есть сам факт нахождения на военном учете не означает, что женщину автоматически могут мобилизовать.

В то же время для отдельных категорий женщин постановка на военный учет обязательна. В первую очередь это касается тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование и отвечает требованиям о пригодности к военной службе, как написали в "Iegalaid".

Могут ли женщину мобилизовать без ее согласия

Действующие правила предполагают, что женщины могут поступать на военную службу во время военного положения добровольно. Это означает, что даже женщина, состоящая на военном учете, не подлежит принудительной мобилизации только по этому статусу.

По желанию она может выбрать военную службу по контракту или добровольно присоединиться к войску через предусмотренные законом процедуры.

Кому нужно стать на учет

Обязанность прежде всего касается женщин с медицинской и фармацевтической специальностью. Речь идет о тех, кто отвечает установленным требованиям и пригоден к службе по состоянию здоровья.

Остальные женщины могут становиться на военный учет добровольно, если имеют соответствующую военно-учетную специальность.

Если женщина сама решила пойти служить

Добровольный характер службы не означает, что после поступления можно просто оставить воинскую часть в любой момент.

После заключения контракта или оформления на военную службу человек приобретает статус военнослужащего. Увольнение в таком случае происходит только по основаниям, предусмотренным законодательством.

Среди оснований для увольнения с военной службы — непригодность по состоянию здоровья, достижение пенсионного возраста, установление инвалидности, попадание в плен, лишение свободы по приговору суда или определенные семейные обстоятельства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об инициативе ввести наказание за распространение скандальных видео с ТЦК.