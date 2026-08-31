Касирка "АТБ" пожалілася на покупців: "Ми нічого не можемо зробити"

Працівники мають бути ввічливими, навіть з тими, хто провокує

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Робота касира в "АТБ" складна не лише фізично, але й морально. Працівники стикаються з хамством відвідувачів.

Про це розповіла користувачка соцмережі reddit, яка назвалася касиркою "АТБ". Її підтримала колега, яка написала, що за її відчуттями, "більша частина покупців приходить не стільки скупитися, скільки самозатвердитися за рахунок касира".

За словами працівниць "АТБ", вони нічого не можуть зробити з хамством. Співробітники мережі мають бути ввічливими навіть із клієнтами, які поводяться грубо.

Касирка перерахувала неприємні ситуації, з якими їм доводиться стикатися під час роботи. За її словами, покупці "постійно перебивають, гроші кидають, можуть наорати".

Що заборонено касирам "АТБ"

Існує низка заборон для касирів "АТБ". Зокрема, касиру в супермаркеті "АТБ" суворо заборонено користуватися мобільним телефоном на робочому місці біля каси. За нехтування забороною співробітника можуть оштрафувати.

Ще одне табу — розмовляти на сторонні теми з покупцями. Обговорювати дозволено лише питання, що стосуються безпосередньо обслуговування.

Раніше "Телеграф" писав, яка звичка покупців дуже дратує касирів "АТБ". Вона стосується пакетів для купленого товару.