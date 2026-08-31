Цукор розібрали, а олію та макарони потрохи скуповують: що коїться в "АТБ"
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Нові партії бакалії продовжують підвозити в магазин
У столичних магазинах "АТБ" на деяких полицях помітно поменшало товарів. Найбільше покупці розібрали цукор, а подекуди — олію та макаронні вироби.
Як показав блогер на своєму YouTube-каналі "Київ від першої особи", цукру на момент зйомки не було. З олією ситуація схожа: окремі позиції залишалися, зокрема олія "Олейна" у великих пляшках, однак частину товару вже розібрали.
Щодо макаронів, у магазині діє обмеження — не більше шести упаковок в одному чеку. Автор звернув увагу, що в оголошенні йдеться саме про кількість товару в одному чеку, а не про обмеження на одну людину.
При цьому наприкінці перевірки автор зазначив, що загалом ситуація в магазині нормальна, а товари продовжують підвозити.
Які продукти "АТБ" обмежив в одному чеку
З 28 серпня 2026 року в магазинах мережі "АТБ" діють обмеження на продаж окремих груп товарів. Нові правила поширюються як на покупки у магазинах, так і на онлайн-замовлення. Про те, які саме продукти потрапили під обмеження, "Телеграфу" розповів співробітник мережі.
Зокрема, ліміти встановили на такі категорії:
- рибні та морепродуктові консерви;
- м'ясні консерви;
- олію та оцет;
- продукти швидкого приготування і харчові концентрати;
- крохмаль;
- крупи;
- макаронні вироби;
- пластівці;
- сіль;
- соду;
- товари для випікання;
- цукор;
- курячі яйця.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які товари найчастіше крадуть в "АТБ". Деякі позиції у цьому списку можуть справді здивувати.