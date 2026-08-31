Цукор розібрали, а олію та макарони потрохи скуповують: що коїться в "АТБ"

Нові партії бакалії продовжують підвозити в магазин

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У столичних магазинах "АТБ" на деяких полицях помітно поменшало товарів. Найбільше покупці розібрали цукор, а подекуди — олію та макаронні вироби.

Як показав блогер на своєму YouTube-каналі "Київ від першої особи", цукру на момент зйомки не було. З олією ситуація схожа: окремі позиції залишалися, зокрема олія "Олейна" у великих пляшках, однак частину товару вже розібрали.

Щодо макаронів, у магазині діє обмеження — не більше шести упаковок в одному чеку. Автор звернув увагу, що в оголошенні йдеться саме про кількість товару в одному чеку, а не про обмеження на одну людину.

Цукру на полицях майже не залишилося, зате макаронів у магазині достатньо. Фото: Телеграф

При цьому наприкінці перевірки автор зазначив, що загалом ситуація в магазині нормальна, а товари продовжують підвозити.

Які продукти "АТБ" обмежив в одному чеку

З 28 серпня 2026 року в магазинах мережі "АТБ" діють обмеження на продаж окремих груп товарів. Нові правила поширюються як на покупки у магазинах, так і на онлайн-замовлення. Про те, які саме продукти потрапили під обмеження, "Телеграфу" розповів співробітник мережі.

Зокрема, ліміти встановили на такі категорії:

рибні та морепродуктові консерви;

м'ясні консерви;

олію та оцет;

продукти швидкого приготування і харчові концентрати;

крохмаль;

крупи;

макаронні вироби;

пластівці;

сіль;

соду;

товари для випікання;

цукор;

курячі яйця.

На які продукти діє обмеження. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які товари найчастіше крадуть в "АТБ". Деякі позиції у цьому списку можуть справді здивувати.