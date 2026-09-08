"Нікуди не поїдемо": українці відповіли на заклики влади виїжджати на зиму

Мешканці приватних домівок сподіваються лише на себе, а городяни — здебільшого на енергетиків та досвід останніх років

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Попри попередження української влади про потенційно складну зиму та рекомендації виїжджати з міст, громадяни не планують залишати свої будинки. Багатьом просто нікуди їхати.

Про це свідчать коментарі громадян під опитуванням "Телеграфа". Редакція поцікавилася у підписників: "Куди ви поїдете, якщо у вашому місті вимкнуть і світло, і опалення на кілька днів?"

Українці, які проживають у селах чи приватних будинках, традиційно заготовили паливо на зиму. Користувачі повідомляють, що за кілька років великої війни придбали зарядні станції та генератори. Частина городян на зиму збирається переїхати до сільської місцевості, інші залишаться в містах, сподіваючись на досвід останніх років.

"Нікуди переїжджати не буду. Немає до кого їхати"

"Нікуди. Переживемо"

"Нікуди. Залишуся в Харкові"

"Дрова заготовили. Зиму переживемо"

"Буду вдома. Є екофло, сильний генератор. Опалення і газове і котел на дровах. Свій будинок. Вже навчені"

"Робіть так, щоб до переїзду не дійшло. Щоб було і світло, і опалення"

"Все буде добре"

"У нас є піч і вугілля з дровами. Насмажимо картоплі, коржів, дістанемо квашені помідори та огірки й перезимуємо. Вже навчені"

"Поїду до села на Полтавщині. Дров повно. Якщо не буде світла, то воду братимемо у колодязі. Продукти зберігати — у погребі. Якось перезимуємо. Головне, щоб був інтернет"

"Було непросто, але минулої зими пережили без тепла з 9 січня. У квартирі було +5, світло було 3 години на день"

"Кілька днів можна пережити. Якщо світла та опалення не буде довше, то переїмо в село, де є грубка з газом та дровами. Головне, щоб війна закінчилася і не вмирали люди"

"Нікуди не поїду. Дрова заготовила, батарейки куплю. Все буде добре"

"Купили 4 куби дров на зиму по 5 тисяч за куб. Грітимемося на садовій ділянці"

Раніше українці в опитуванні "Телеграфа" зізналися, чи повернуться на батьківщину найближчим часом. Частина готова на це, проте головна умова – закінчення війни.