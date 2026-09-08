"Никуда не поедем": украинцы ответили на призывы властей выезжать на зиму

Жители частных домов надеются только на себя, а горожане — в основном на энергетиков и опыт последних лет

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Несмотря на предупреждения украинских властей о потенциально сложной зиме и рекомендации выезжать из городов, граждане не планируют покидать свои дома. Многим попросту некуда ехать.

Об этом свидетельствуют комментарии граждан под опросом "Телеграфа". Редакция поинтересовалась у подписчиков: "Куда вы поедете, если в вашем городе выключат и свет, и отопление на несколько дней?"

Украинцы, проживающие в селах или в частных домах, традиционно заготовили топливо на зиму. Пользователи сообщают, что за несколько лет большой войны приобрели зарядные станции и генераторы. Часть горожан на зиму собирается переехать в сельскую местность, другие — останутся в городах, надеясь на опыт последних лет.

"Никуда переезжать не буду. Нет, к кому ехать"

"Никуда. Переживем"

"Никуда. Останусь в Харькове"

"Дрова заготовили. Зиму переживем"

"Буду дома. Есть екофло, сильный генератор. Отопление и газовое и котел на дровах. Свой дом. Уже наученные"

"Делайте так, чтобы до переезда не дошло. Чтобы был и свет и отопление"

"Все будет хорошо"

"У нас есть печка и уголь с дровами. Нажарим картошки, коржей, достанем квашенные помидору и огурцы и перезимуем. Уже наученные"

"Поеду в село на Полтавщине. Дров полно. Если не будет света, то воду будем брать в колодце. Продукты хранить — в погребе. Как-то перезимуем. Главное, чтобы был интернет"

"Было непросто, но прошлую зиму пережили без тепла с 9 января. В квартире было +5, свет был 3 часа на день"

"Несколько дней можно пережить. Если света и отопления не будет дольше, то переедим в село, где есть печка с газом и дровами. Главное, чтобы война закончилась и не умирали люди"

"Никуда не поеду. Дрова заготовила, батарейки куплю. Все будет хорошо"

"Купили 4 куба дров на зиму по 5 тысяч за куб. Будем греться на садовом участке"

Ранее украинцы в опросе "Телеграфа" признались, вернутся ли на родину в ближайшее время. Часть готова на это, однако главное условие — окончание войны.