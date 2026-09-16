Не чекайте холодів: що потрібно зробити з батареями вже у вересні

Перед початком опалювального сезону перевірте батареї

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Запуск системи опалення нерідко супроводжується неприємними сюрпризами. Холодні секції батарей, дивне дзюрчання в трубах і запах пилу в кімнаті — часті супутники початку опалювального сезону. Щоб не мерзнути у квартирі, просту перевірку радіаторів варто провести ще у вересні.

За кілька місяців літнього простою в радіаторах накопичується повітря. Повітряні пробки заважають нормальній циркуляції гарячої води, через що нижня частина батареї нагрівається, а верхня залишається абсолютно холодною. Друга поширена проблема — пил, який накопичується між внутрішніми ребрами та пластинами. При нагріванні потік теплого повітря починає активно піднімати його вгору і поширювати по всій квартирі, створюючи характерний неприємний запах. Крім того, заблокований простір навколо батареї порушує конвекцію.

Як підготувати радіатори до опалювального сезону

Перевірка та видалення повітря. Якщо під час пробного запуску чути бульбашки або верх батареї не гріє, систему необхідно розповітрити через спеціальний кран. Якщо в будинку автономне опалення, після цієї процедури обов'язково потрібно перевірити тиск у котлі.

Налаштування термостатів. Протягом літа термостатичний вентиль залишається без руху. Перед початком сезону його потрібно кілька разів прокрутити від мінімального до максимального положення, щоб запобігти заклинюванню, радять фахівці CEZ. Оптимальна температура для житлової кімнати становить близько 20 ° C (зазвичай це розподіл 3 на термостаті).

Фото згенероване ШІ

Очищення та звільнення простору. Простір усередині секцій потрібно ретельно пропилососити, використовуючи вузьку насадку або спеціальну довгу щітку. Також обов'язково приберіть від радіаторів великі меблі, підніміть довгі штори та не використовуйте батареї як постійну сушарку для мокрої білизни. Вільний доступ повітря забезпечить правильний обігрів усього приміщення.

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