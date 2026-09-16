Не ждите холодов: что нужно сделать с батареями уже в сентябре

Перед началом отопительного сезона проверьте батареи

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Запуск системы отопления нередко сопровождается неприятными сюрпризами. Холодные секции батарей, странное журчание в трубах и пыльный запах в комнате — частые спутники начала отопительного сезона. Чтобы не мерзнуть в квартире, простую проверку радиаторов стоит провести еще в сентябре.

За несколько месяцев летнего простоя в радиаторах скапливается воздух. Воздушные пробки мешают нормальной циркуляции горячей воды, из-за чего нижняя часть батареи нагревается, а верхняя остается совершенно холодной. Вторая распространенная проблема — пыль, которая скапливается между внутренними ребрами и пластинами. При нагревании поток теплого воздуха начинает активно поднимать ее вверх и распространять по всей квартире, создавая характерный неприятный запах. Кроме того, заблокированное пространство вокруг батареи нарушает естественную конвекцию.

Как подготовить радиаторы к отопительному сезону

Проверка и удаление воздуха. Если при пробном запуске слышны пузырьки или верх батареи не греет, систему необходимо развоздушить через специальный кран. Если в доме автономное отопление, после этой процедуры обязательно нужно проверить давление в котле.

Настройка термостатов. В течение лета термостатический вентиль остается без движения. Перед началом сезона его нужно несколько раз прокрутить от минимального до максимального положения, чтобы предотвратить заклинивание, советуют специалисты CEZ. Оптимальная температура для жилой комнаты составляет около 20 °C (обычно это деление 3 на термостате).

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Очистка и освобождение пространства. Пространство внутри секций нужно тщательно пропылесосить, используя узкую насадку или специальную длинную щетку. Также обязательно уберите от радиаторов крупную мебель, поднимите длинные шторы и не используйте батареи в качестве постоянной сушилки для мокрого белья. Свободный доступ воздуха обеспечит правильный обогрев всего помещения.

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