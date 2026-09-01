Від них нудило в СРСР, а тепер це - супертренд: який радянський посуд отримав друге життя

Посуд з "совка" раптом став хітом

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Гранована склянка у радянські часи була повсюди — у потягах, їдальнях, автоматах з газованою водою. З розвалом СРСР цей посуд, що свого часу дуже набрид, став пережитком минулого, однак зараз повертається в моду.

"Телеграф" розповідає, чому знаменитий радянський "гранчак" знову в тренді. Масивна скляна склянка з чіткими гранями зараз повертається у бари, кав'ярні, кафе та не тільки.

Радянські гранчаки. Фото: Facebook

У радянські часи дизайн так званого гранчака було розроблено не заради естетики, а для зручності. Завдяки граням склянки не висковзували з рук під час пиття та миття.

Однак тепер виявилося, що цей суворий геометричний дизайн ідеально вписується в естетику сучасного мінімалізму та індустріального стилю (лофт). Масивне потовщене дно, гранчасте "тіло" та гладкий верхній обідок створюють силует, який підходить як для столів затишних кав'ярень, так і для металевих стійок концептуальних барів.

Колись це була найпоширеніша склянка СРСР. Фото: Facebook

У кав'ярнях бариста використовують грановані склянки для подачі фільтр-кави або класичного чаю, граючи на контрасті між гарячим напоєм та грубим склом. Також у гранчаки наливають коктейлі, міцні напої із великими кубиками льоду або домашні лимонади.

Також цей посуд став популярною формою для подачі порційних десертів. В них сервірують трайфли, муси, десерти з шарами. Крізь грані текстури та кольори десертів виглядають особливо ефектно.

Гранчак є поєднанням ностальгії, практичності і строгого геометричного шарму. Сьогодні він став стильним елементом, який здатний додати характеру будь-якому закладу.

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