Бойфренд Гейден Панеттьєрі загримів у поліцію після її смерті (фото і відео)

Кидався стільцем у людей і отримав рану

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Після смерті актриси Гейден Панеттьєрі її бойфренд Браян Хікерсон разом із братом Заком опинився у центрі нового скандалу. Чоловіки влаштували бійку в барі у Грінвіллі, Південна Кароліна, після чого обох закували у кайданки.

Як повідомляє TMZ, у суботу ввечері, 12 вересня, Браян і Зак Хікерсон кілька годин випивали за столиком Wild Wing Cafe. Пізніше Браян піднявся до барної стійки, щоби поспілкуватися з іншими відвідувачами.

За даними очевидця, за одним зі столиків впізнали Браяна і почали ображати його і брата, зокрема через смерть Панеттьєрі. Словесний конфлікт незабаром переріс у бійку.

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У поліцію Грінвілла надійшов виклик із повідомленням про напад. Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили Браяна та Зака, які, як стверджується, билися з іншими відвідувачами вже поза закладом. Під час бійки Браян, згідно з відеозаписом, кинув барний стілець. Сам чоловік також отримав поріз на обличчі.

🚨BREAKING / UPDATE: Newly surfaced footage shows Hayden Panettiere’s boyfriend, Brian Hickerson, apparently being detained last night.



​In the video, Hickerson can be heard shouting: "GPD leaked it when my girlfriend died!" referencing the Greenville Police Department, which is… pic.twitter.com/1wbrnwHrsz — Amy Leigh (@IAmyLeigh) September 13, 2026

Поліцейські вдягли наручники на обох братів. Проте згодом Браяна відпустили, а його брат продовжує залишатися у слідчому ізоляторі.

Зак Хікерсон

Пізніше Зак вперше прокоментував подію. У розмові з TMZ він заявив, що чутки та спекуляції навколо смерті Гейден Панеттьєрі, на його думку, стали причиною нападок на нього і Браяна. За словами чоловіка, саме висловлювання відвідувачів бару про смерть актриси спровокували конфлікт.

На тлі того, що сталося, смерть Панеттьєрі залишається предметом окремого розслідування. Раніше американські правоохоронці зосередилися на пошуку людини, яка могла продати актрисі наркотики. Браян Хікерсон, який перебував поруч із Панеттьєрі разом з братом у момент її смерті, вже спілкувався з федеральними правоохоронцями. При цьому остаточні обставини та причина смерті актриси на той момент офіційно не було встановлено.

Раніше повідомлялося, що Хікерсон неодноразово бив екснаречену Володимира Кличка. Після смерті актриси стало відомо, що чоловік мав роман на стороні.