Був радником Кучми та Порошенка: що відомо про екссекретаря РНБО Горбуліна, якого ледь на вбила Росія

Під час атаки він перебував у своєму кабінеті

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Внаслідок удару російського безпілотника по будівлі Національної академії наук України постраждав колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Володимир Горбулін.

Про це повідомляє телеканал "Київ24". Зазначається, що під час атаки він перебував у своєму кабінеті.

Удар припав на кімнату поверхом вище за кабінет Горбуліна. Через вибиті вікна чоловік отримав незначні травми. Відомо, що зараз він уже вдома.

Також Горбулін підтвердив "Суспільному", що зазнав незначної травми. За його словами, його асистентка, яка знаходилася поряд із будівлею, загинула.

Наслідки ворожого удару. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки ворожого удару. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Хто такий Володимир Горбулін

Радянський та український політик, науковець, державний діяч. Доктор технічних наук, професор, академік та віце-президент (з 2015) Національної академії наук України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (1994—1999, в. о. у 2006), радник кількох Президентів України, директор Національного інституту стратегічних досліджень (2015—2018). Лауреат Державної премії СРСР у сфері науки та техніки (1990), Державної премії України у галузі науки та техніки (2002), Герой України (2021). Національна легенда України (2025).

Народився 17 січня 1939 року у Запоріжжі.

З 1977 до 1990 року працював в апараті ЦК Компартії України, з 1980 року — завідувач сектору ракетно-технічної та авіаційної техніки.

У 1992-1994 — генеральний директор Національного космічного агентства України.

1994—1999 — секретар Ради національної безпеки при Президентові України, радник президента України з питань національної безпеки.

Володимир Горбулін

1999—2000 — радник президента України Леоніда Кучми.

У 2000-2002 — голова Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України.

З 24 травня по 10 жовтня 2006 року – тимчасово виконуючий обов’язки секретаря РНБО України, після – радник Президента України.

З грудня 2009 року — голова та один із засновників Ради із зовнішньої політики та політики безпеки України.

З 19 квітня 2014 року – позаштатний радник в. о. президента України Олександра Турчинова.

З 26 червня по 5 серпня 2014 року – радник президента України Петра Порошенка. Потім указом президента призначено директором Національного інституту стратегічних досліджень (за сумісництвом радника Президента України).

З 9 квітня 2015 року – позаштатний радник президента України.

Член Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" (з 19 червня 2020 року).

7 вересня 2020 року Президія НАН України призначив Горбуліна виконувачем обов’язків президента Національної академії наук України до обрання президента НАН України. 9 жовтня 2020 року обраний першим віце-президентом НАН України.

З 2021 року член, а з 2023 – голова Наглядової ради Національної академії Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни не припиняють терор Києва.