Натерти шини до блиску допоможе секретний саморобний шампунь: ось його рецепт

Ефективний засіб для очищення автомобільної гуми можна легко приготувати самостійно

Іноді автовласники хочуть повернути своїм шинам початковий блиск та насичений чорний колір, який гума може втратити з часом. Виявляється, для цього зовсім не обов’язково витрачатися на дорогу автохімію.

Ефективний засіб очищення автомобільної гуми можна легко приготувати самостійно з доступних компонентів. Цей метод підійде для будь-якої гуми.

Простий рецепт домашнього шампуню для шин

Для початку купіть аптечний гліцерин. Змішайте гліцерин зі звичайною водою у пропорції 1:5. Для більшої ефективності можна додати рідке мило або засіб для миття посуду. Нанесіть цю суміш на шини за допомогою губки.

Цей саморобний шампунь не тільки поверне шинам глибокий чорний колір, а й надасть їм привабливого блиску.

Переваги домашнього засобу:

простота приготування,

ефективність, порівнянна з магазинними аналогами.

Слід зазначити, що регулярний догляд за шинами не тільки покращує зовнішній вигляд автомобіля, а й допомагає продовжити термін служби гуми. Однак, якщо саморобний засіб не дає бажаного результату, на ринку представлений широкий вибір спеціалізованих очищувачів для шин та дисків.

Раніше "Телеграф" писав, як провести чорніння шин авто у домашніх умовах. Це процедура для відновлення їхнього зовнішнього вигляду та захисту від шкідливих ультрафіолетових променів.