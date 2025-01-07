Чоловікам – призові, дівчатам – шампунь: у Європі спалахнув скандал

Неоднозначна ситуація склалася у стрибках на лижах із трампліну

Дворазова чемпіонка світу зі стрибків із трампліна Селіна Фрайтаг із Німеччини поскаржилася на дискримінацію за гендерним принципом. Річ у тому, що за перемогу у відборі змагань вона отримала лише пакет із засобами гігієни.

Водночас перемога у кваліфікації на "Турнірі чотирьох трамплінів" приносить чоловікам від 3200 євро. Про це повідомляє DW Sports.

"У чоловічому турнірі за перемогу у відбірному раунді присуджується 3200 євро. Я ж отримала пакет із рушниками, гелем для душу та шампунем.

Я не хочу надто скаржитися, але ви можете чітко побачити різницю ”, – сказала Фрайтаг.

Зазначимо, Фрайтаг виступала на турнірі Two Nights Tour у німецькому Гарміш-Партенкірхені. У результаті Селіна посіла 4-те підсумкове місце.

Довідка: "Турне чотирьох трамплінів" — одне з найпрестижніших і найпопулярніших у світі змагань стрибків з трампліна. Проводиться з 1952 року щорічно у дні новорічних свят. Аренами змагань є трампліни в німецьких Оберстдорфі та Гарміш-Партенкірхені та австрійських Інсбруку та Бішофсхофені.

Раніше повідомлялося, що збірна України з лижних перегонів "зникла" на престижних змаганнях "Тур де Скі-2025" в Італії. Виявилося, що наша команда достроково знялася зі змагань через високий рівень конкуренції та відповідно до запланованого плану.