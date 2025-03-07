В Телеграмі ввели платні повідомлення: кому та за що прийдеться платити

Telegram змінює правила: платні повідомлення та нові налаштування.

Мессенджер Telegram продовжує оновлювати функціонал і вводити нові можливості монетизації. Тепер користувачі можуть зробити спілкування з незнайомцями платним.

Про це повідомляє Інсайдер Київ. Щоб увімкнути платні повідомлення, потрібно:

Зайти в Налаштування → Конфіденційність → Повідомлення .

→ → . Активувати відповідну опцію.

Після цього будь-який незнайомець, який захоче написати вам, повинен буде заплатити певну суму. Це дозволить уникнути спаму та небажаних повідомлень.

Що ще змінилося?

Окрім платних чатів, Telegram тепер відображає більше інформації про нового співрозмовника:

Країну реєстрації

Час створення акаунта

Спільні групи та чати

Це допоможе швидше оцінити, хто вам пише – реальна людина чи потенційний шахрай.

Чому Telegram вводить платні повідомлення?

Оновлення покликане боротися зі спамом і дати користувачам більше контролю над своїм спілкуванням. Крім того, це ще один спосіб монетизації месенджера, який активно впроваджує платні функції, такі як Telegram Premium.

Що це означає для користувачів?

Ви зможете заробляти на повідомленнях від незнайомців.

Незнайомці писатимуть рідше, адже спілкування з вами стане платним.

Спам і небажані контакти можуть суттєво зменшитися.

Нове оновлення вже доступне користувачам, тож спробувати його можна просто зараз.

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