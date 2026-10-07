ВПЛ могут заставить вернуть выплаты: в каких случаях государство требует деньги назад

Действительно ли придется все возвращать

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Украинка со статусом ВПЛ пожаловалась в Threads,что получила письмо с требованием вернуть уже выплаченную помощь на детей.По ее словам, документы и доходы проверяли еще до назначения выплат, однако впоследствии выяснилось, что деньги якобы были получены неправомерно.

Действительно ли ВПЛ могут обязать вернуть полученную помощь и в каких случаях государство имеет на это право — разбирался "Телеграф".

Сообщение украинки в Threads

Когда от ВПЛ могут потребовать вернуть деньги

Речь идет не о любом прекращении выплат, а именно о излишне выплаченных средствах — деньгах, которые человек получил в период, когда уже не имел права на помощь. Это предусмотрено действующим Порядком №332.

В частности, требование о возврате может возникнуть, если:

получатель предоставил недостоверные сведения или не сообщил о важных изменениях;

изменились обстоятельства, из-за которых выплату необходимо было прекратить или уменьшить;

во время верификации Минфин выявил несоответствие данных;

ВПЛ вернулась к покинутому месту проживания, но продолжила получать помощь;

человек находился за границей сверх установленного срока без подтвержденной уважительной причины;

получатель перестал соответствовать имущественным критериям для получения помощи.

Когда могут потребовать вернуть выплаты. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Означает ли прекращение выплат, что деньги придется вернуть

Сам факт прекращения или непродления помощи не означает, что ВПЛ должна возвращать ранее полученные средства.

Если выплаты были законно назначены за предыдущий период, а впоследствии человек перестал соответствовать критериям для их продления, оснований требовать возврата этих денег нет.

Что делать, если ПФУ требует вернуть деньги

Как объясняет действующий Порядок №332, сначала Пенсионный фонд может предложить добровольно вернуть средства. Также сумму могут удерживать из следующих выплат.

Если деньги добровольно не возвращают и удержать их из будущих выплат невозможно, вопрос может перейти в суд.

В то же время для возврата излишне выплаченных средств предусмотрена возможность рассрочки — получатель может подать заявление и согласовать график погашения.

Если ВПЛ считает требование о возврате средств необоснованным — например, вовремя подавала все необходимые данные, — она может обратиться в ПФУ, чтобы получить официальное объяснение и расчет суммы переплаты. Такое решение также можно обжаловать в суде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине начали оформлять одноразовую помощь "Зимняя поддержка" в размере 19 400 гривен на одно домохозяйство. Средства предусмотрены для определенных категорий граждан.