Не на столі й не в мікрохвильовці: як правильно розморозити м’ясо й не втратити його смак

Одна помилка при розморожуванні м’яса може закінчитися отруєнням

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Більшість людей заморожують м’ясо, щоб зберегти його смак і користь до потрібного моменту. Але швидко й правильно розморожувати його вміють не всі.

Розповідаємо про спосіб розморожування, який допоможе м’ясу не зіпсуватися й не втратити смак.

Що потрібно знати перед заморожуванням

Холод уповільнює псування продуктів, тому текстура, смак і поживна цінність зберігаються довше. Саме тому в морозильній камері найчастіше зберігають м’ясо, яке швидко псується. Але при цьому потрібно дотримуватися кількох правил:

заморожуйте продукти якомога швидше;

не заморожуйте теплі й гарячі продукти;

пакуйте продукти в чисті пакети, щоб не поширювалися бактерії та запахи;

зазначайте дату заморожування, щоб не зберігати продукти надто довго;

не заморожуйте повторно розморожені продукти.

Як правильно розморожувати м’ясо

Щоб зберегти смак і поживні речовини, м’ясо потрібно розморожувати поступово й не залишати його на повітрі. За даними Good Housekeeping, такий спосіб шкодить і здоров’ю, і смаку готової страви. Альтернатива – холодильник: він надійно стримує зростання бактерій, але процес займає багато часу.

Дехто розморожує м’ясо в мікрохвильовці. Це швидко, але температуру важко контролювати, особливо якщо немає режиму розморожування: шматок може припектися або залишитися твердим і холодним.

Фото згенероване ШІ

Найшвидший і найбезпечніший спосіб — покласти м’ясо в герметичному пакеті в миску з холодною водою, повністю занурити його й змінювати воду кожні 30 хвилин. Холодна вода передає тепло краще за повітря, тому м’ясо розморожується рівномірно. При цьому низька температура не дає бактеріям розмножуватися, а продукт зберігає поживність і смак.

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