Не на столі й не в мікрохвильовці: як правильно розморозити м’ясо й не втратити його смак
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Одна помилка при розморожуванні м’яса може закінчитися отруєнням
Більшість людей заморожують м’ясо, щоб зберегти його смак і користь до потрібного моменту. Але швидко й правильно розморожувати його вміють не всі.
Розповідаємо про спосіб розморожування, який допоможе м’ясу не зіпсуватися й не втратити смак.
Що потрібно знати перед заморожуванням
Холод уповільнює псування продуктів, тому текстура, смак і поживна цінність зберігаються довше. Саме тому в морозильній камері найчастіше зберігають м’ясо, яке швидко псується. Але при цьому потрібно дотримуватися кількох правил:
- заморожуйте продукти якомога швидше;
- не заморожуйте теплі й гарячі продукти;
- пакуйте продукти в чисті пакети, щоб не поширювалися бактерії та запахи;
- зазначайте дату заморожування, щоб не зберігати продукти надто довго;
- не заморожуйте повторно розморожені продукти.
Як правильно розморожувати м’ясо
Щоб зберегти смак і поживні речовини, м’ясо потрібно розморожувати поступово й не залишати його на повітрі. За даними Good Housekeeping, такий спосіб шкодить і здоров’ю, і смаку готової страви. Альтернатива – холодильник: він надійно стримує зростання бактерій, але процес займає багато часу.
Дехто розморожує м’ясо в мікрохвильовці. Це швидко, але температуру важко контролювати, особливо якщо немає режиму розморожування: шматок може припектися або залишитися твердим і холодним.
Найшвидший і найбезпечніший спосіб — покласти м’ясо в герметичному пакеті в миску з холодною водою, повністю занурити його й змінювати воду кожні 30 хвилин. Холодна вода передає тепло краще за повітря, тому м’ясо розморожується рівномірно. При цьому низька температура не дає бактеріям розмножуватися, а продукт зберігає поживність і смак.
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