Не на столе и не в микроволновке: как правильно разморозить мясо и не потерять его вкус

Одна ошибка при разморозке мяса может закончиться отравлением

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Большинство людей замораживают мясо, чтобы сохранить его вкус и пользу до нужного момента. Но размораживать его быстро и правильно умеют не все.

Рассказываем про способ размораживания, чтобы мясо не испортилось и не потеряло вкус.

Что нужно знать перед заморозкой

Холод замедляет порчу продуктов, поэтому текстура, вкус и питательная ценность сохраняются дольше. Именно поэтому в морозилке чаще всего хранят мясо, которое быстро портится. Но при этом нужно соблюдать несколько правил:

замораживайте продукты как можно быстрее;

не замораживайте теплые и горячие продукты;

упаковывайте продукты в чистые пакеты, чтобы не распространялись бактерии и запахи;

подписывайте дату заморозки, чтобы не хранить продукты слишком долго;

не замораживайте размороженное повторно.

Как правильно размораживать мясо

Чтобы сохранить вкус и питательные вещества, размораживать мясо нужно постепенно и не оставлять его на воздухе: по данным Good Housekeeping, такой способ вредит и здоровью, и вкусу готового блюда. Альтернатива — холодильник: он надежно сдерживает рост бактерий, но процесс занимает много времени.

Некоторые размораживают мясо в микроволновке. Это быстро, но температуру трудно контролировать, особенно если нет режима разморозки: кусок может припечься или остаться твердым и холодным.

Фото сгенерировано ИИ

Самый быстрый и безопасный способ — поместить мясо в герметичном пакете в миску с холодной водой, полностью погрузить его и менять воду каждые 30 минут. Холодная вода передает тепло лучше воздуха, поэтому мясо размораживается равномерно. При этом низкая температура не дает бактериям размножаться, а продукт сохраняет питательность и вкус.

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