Не на столе и не в микроволновке: как правильно разморозить мясо и не потерять его вкус
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Одна ошибка при разморозке мяса может закончиться отравлением
Большинство людей замораживают мясо, чтобы сохранить его вкус и пользу до нужного момента. Но размораживать его быстро и правильно умеют не все.
Рассказываем про способ размораживания, чтобы мясо не испортилось и не потеряло вкус.
Что нужно знать перед заморозкой
Холод замедляет порчу продуктов, поэтому текстура, вкус и питательная ценность сохраняются дольше. Именно поэтому в морозилке чаще всего хранят мясо, которое быстро портится. Но при этом нужно соблюдать несколько правил:
- замораживайте продукты как можно быстрее;
- не замораживайте теплые и горячие продукты;
- упаковывайте продукты в чистые пакеты, чтобы не распространялись бактерии и запахи;
- подписывайте дату заморозки, чтобы не хранить продукты слишком долго;
- не замораживайте размороженное повторно.
Как правильно размораживать мясо
Чтобы сохранить вкус и питательные вещества, размораживать мясо нужно постепенно и не оставлять его на воздухе: по данным Good Housekeeping, такой способ вредит и здоровью, и вкусу готового блюда. Альтернатива — холодильник: он надежно сдерживает рост бактерий, но процесс занимает много времени.
Некоторые размораживают мясо в микроволновке. Это быстро, но температуру трудно контролировать, особенно если нет режима разморозки: кусок может припечься или остаться твердым и холодным.
Самый быстрый и безопасный способ — поместить мясо в герметичном пакете в миску с холодной водой, полностью погрузить его и менять воду каждые 30 минут. Холодная вода передает тепло лучше воздуха, поэтому мясо размораживается равномерно. При этом низкая температура не дает бактериям размножаться, а продукт сохраняет питательность и вкус.
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