Натякають на щось цікаве: власник "АТБ" Буткевич носить дуже дорогі і яскраві годинники (фото)
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У колекції бізнесмена є цікаві моделі
Колекція годинників українського бізнесмена Геннадія Буткевича оцінюється в 600 тисяч євро – близько 30 млн грн. Він співвласник "АТБ-Маркет", засновник BGV Group Management та президент житомирського ФК "Полісся".
Серед його аксесуарів є лімітована модель, присвячена українському боксеру Василю Ломаченку. Про це "Телеграфу"повідомив блогер cats_and_watches, який виділив найзнаковіші моделі в колекції Буткевича. Загальна вартість хронографів складає 600 тисяч євро (близько 30 млн грн).
Годинники на честь Ломаченка випустили тиражем 20 екземплярів
У колекції Буткевича є знакова модель у кольорах українського прапора – швейцарський годинник Christophe Claret Loma, створений у партнерстві з українським боксером Василем Ломаченком.
Модель представили у 2019 році, а всього випустили 20 екземплярів. Годинник коштує 126 тисяч швейцарських франків – близько 7 млн грн.
Які ще марки є у колекції Буткевича
У колекції бізнесмена також є два золоті хронографи – Audemars Piguet та Bovet. Ще він володіє Rolex Day Date, Jacob & Co Casino, та старим Breitling. До речі, модель Jacob&Co. Casino — це ексклюзивний годинниковий автоматон з функцією мініатюрної рулетки, що вказує на азартність його власника.
Зазначимо, за оцінкою forbes.ua, у січні 2025 року статки Буткевича становили $530 млн. Додамо, що він є одним із творців мережі супермаркетів "АТБ", яка свою історію розпочала у Дніпрі.