Натякають на щось цікаве: власник "АТБ" Буткевич носить дуже дорогі і яскраві годинники (фото)

У колекції бізнесмена є цікаві моделі

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Колекція годинників українського бізнесмена Геннадія Буткевича оцінюється в 600 тисяч євро – близько 30 млн грн. Він співвласник "АТБ-Маркет", засновник BGV Group Management та президент житомирського ФК "Полісся".

Серед його аксесуарів є лімітована модель, присвячена українському боксеру Василю Ломаченку. Про це "Телеграфу"повідомив блогер cats_and_watches, який виділив найзнаковіші моделі в колекції Буткевича. Загальна вартість хронографів складає 600 тисяч євро (близько 30 млн грн).

Годинники на честь Ломаченка випустили тиражем 20 екземплярів

У колекції Буткевича є знакова модель у кольорах українського прапора – швейцарський годинник Christophe Claret Loma, створений у партнерстві з українським боксером Василем Ломаченком.

Модель представили у 2019 році, а всього випустили 20 екземплярів. Годинник коштує 126 тисяч швейцарських франків – близько 7 млн грн.

Геннадій Буткевич із годинником Christophe Claret Loma/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Які ще марки є у колекції Буткевича

У колекції бізнесмена також є два золоті хронографи – Audemars Piguet та Bovet. Ще він володіє Rolex Day Date, Jacob & Co Casino, та старим Breitling. До речі, модель Jacob&Co. Casino — це ексклюзивний годинниковий автоматон з функцією мініатюрної рулетки, що вказує на азартність його власника.

Геннадій Буткевич із годинником Jacob & Co Casino вартістю 285 тис. євро (близько 14,5 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Геннадій Буткевич із годинником Audemars Piguet вартістю 114 596 євро (близько 6 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Геннадій Буткевич з годинником Breitling Chrono Cockpit/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Геннадій Буткевич з годинником Rolex Day-Date II/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Геннадій Буткевич з годинником Bovet Sportster Chronograph 44mm Rose Gold/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Зазначимо, за оцінкою forbes.ua, у січні 2025 року статки Буткевича становили $530 млн. Додамо, що він є одним із творців мережі супермаркетів "АТБ", яка свою історію розпочала у Дніпрі.