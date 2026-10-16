Зимній чи літній час: який краще залишити, якщо в Україні скасують переведення годинників

Більше світла після роботи чи легше прокидатися вранці

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Питання про те, який час варто залишити в Україні — зимовий чи літній, — має не лише побутовий, а й медичний бік. Якщо додаткове світло ввечері зручне для прогулянок і відпочинку, то фахівці зі сну звертають увагу на важливість ранкового сонячного світла для біологічних ритмів людини.

"Телеграф" розібрався, чим відрізняються постійний зимовий і літній час, які аргументи наводять науковці та чому географічне розташування України також має значення.

Чому зимовий час вважають кращим для здоров’я

Зимовий час в Україні відповідає UTC+2. За такого режиму сонце сходить і заходить на годину раніше за годинником, ніж за літнього часу.

Річ не лише в тому, коли світлішає надворі. Природне освітлення допомагає організму налаштовувати внутрішній годинник, який регулює сон і неспання. Особливо важливим є ранкове світло: воно допомагає організму зрозуміти, коли час прокидатися та починати день.

Саме тому фахівці зі сну підтримують постійний стандартний час, тобто зимовий. Він краще узгоджується з природним циклом дня і ночі та дає змогу уникнути сезонного переведення годинників.

Це не означає, що зимовий час автоматично покращить сон кожної людини. Однак з погляду біологічних ритмів він має перевагу над постійним літнім часом.

Чому люди хочуть залишити літній час

Головний аргумент прихильників літнього часу простий: хочеться, щоб після роботи ще було світло. Можна прогулятися, зайнятися спортом або провести вечір надворі, а не поспішати додому до настання темряви.

Літній час відповідає UTC+3. За нього сонце сходить і заходить пізніше за годинником, тому більше світла залишається на вечірні години. Для людей, які більшу частину дня проводять на роботі, це може бути суттєвою перевагою.

Але взимку ситуація змінюється. Якщо залишити літній час на цілий рік, сонце сходило б пізніше, і тим, хто рано вирушає на роботу чи навчання, частіше доводилося б починати день у темряві.

Тож довші вечори мають свою ціну — пізніший світанок.

Чому на сході й заході України час відчувається по-різному

Україна простягається із заходу на схід, тому сонце сходить у різних регіонах у різний час. На сході світанок настає раніше, ніж на заході, хоча годинники по всій країні показують однаковий час.

Через це постійний зимовий час краще узгоджується із сонячним часом на більшій частині території України. Жителям східних областей може бути зручнішим літній час, адже він залишає більше світла на вечір.

Теоретично можна було б запровадити різні часові пояси, щоб годинник у кожному регіоні точніше відповідав місцевому сонячному часу. Проте тоді в різних областях довелося б жити за різним офіційним часом, що ускладнило б узгодження роботи установ, транспорту та інших загальнонаціональних процесів.

Якщо орієнтуватися на рекомендації фахівців зі сну, логічнішим вибором є зимовий час. Літній натомість залишає більше світла на вечір, але взимку через нього доводиться пізніше зустрічати світанок.

Раніше "Телеграф" розповідав, на який ризик вказують економісти, якщо в Україні відмовляться від переведення часу.