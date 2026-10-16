Бронювання від мобілізації без помилок: які три аспекти слід враховувати

Зарплата працівника у 2026 році має становити щонайменше 21 617,50 грн

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Щоб уникнути штрафів та інших проблем, підприємства мають чітко дотримуватися правил бронювання працівників. Зокрема має бути призначено окрему посадову особу, відповідальну за ведення військового обліку, правильна процедура бронювання та відповідна заробітна плата заброньованих.

Про це розповіла адвокатка, керівниця Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ Вікторія Поліщук. За її словами, підприємство зобов'язане повідомляти ТЦК та СП про призначення та звільнення такого працівника.

Підприємство також має:

надсилати повідомлення про працевлаштування/звільнення військовозобов'язаних у 7-денний строк;

оповіщати працівників про виклик до ТЦК та СП і забезпечувати їх своєчасне прибуття;

щомісяця (до 5 числа) інформувати ТЦК про зміни облікових даних працівників;

повідомляти про осіб, які порушують правила військового обліку.

Як відбувається бронювання та яка зарплата має бути

Щоб забронювати працівників, підприємство має отримати статус критично важливого відповідно до постанови Кабміну №76. Потім керівник подає списки через портал "Дія", підписує їх кваліфікованим електронним підписом (КЕП) і передає до Єдиного реєстру.

Статус критично важливого підприємства потрібно підтверджувати щороку. Для цього компанія подає довідки про відсутність податкових боргів, витяг із ДПС і документи про рівень зарплат. Зарплата працівника, якого подають на бронювання, має становити щонайменше 2,5 мінімальної. У 2026 році це 21 617,50 грн.

Бронювання через портал "Дія". Фото: Дія

Після бронювання працівника переводять на спеціальний військовий облік. Відстрочку анулюють, коли закінчується строк її дії, у разі ліквідації підприємства чи звільнення працівника, призупинення трудового договору або за обґрунтованим поданням керівника. Якщо підприємство втрачає статус критично важливого, бронювання анулюється автоматично.

Підприємства оборонно-промислового комплексу можуть брати на роботу людей із порушеннями військового обліку й ініціювати їхнє бронювання. Працівник має 45 днів, щоб владнати проблеми з ТЦК та СП. Якщо за цей час порушення не усунуто, процедуру бронювання скасовують.

Нагадаємо, "Телеграф" розбирався, чи виграє мобілізація від нових правил бронювання. Під "ніж" скасування відстрочок можуть потрапити навіть співробітники підприємств ОПК, де бронь складає 100%.