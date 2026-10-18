"Нішеві тапки" з "АТБ" стали хітом сезону: скільки коштують і для чого їх купують

Стануть у пригоді не лише на дачі

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В українському сегменті Threads обговорюють гумове взуття, яке з’явилося в продажу в мережі супермаркетів "АТБ". Користувачі діляться враженнями від покупки та розповідають, для чого використовують такі калоші.

Блогер із ніком grechka.dm показав кілька моделей і розповів про їхню вартість.

Скільки коштують калоші в "АТБ"

Автор публікації пожартував про практичність взуття в умовах відключень електроенергії.

"Ви вже купили га***дави з "АТБ" на сезон відключень?)", — написав він.

Публікація в Threads

За словами блогера, сірі чоловічі калоші коштують 370 грн. Жіноча модель із гумкою на заднику обійдеться у 219 грн, а чоловічі калоші з ремінцем можна придбати за 279 грн.

Чоловічі калоші за 370 грн. Фото: grechka.dm/Threads

Жіночі калоші за 219 грн. Фото: grechka.dm/Threads

Чоловічі калоші за 279 грн. Фото: grechka.dm/Threads

Для курей, двору та роботи

У коментарях користувачі розповіли, де їм знадобилося подібне взуття. Дехто використовує його для господарських справ, інші купують для роботи.

"Я в таких до курей ходила", — написала одна з користувачок.

Коментар з Threads

"Купила в приватному будинку, щоб у дощ виходити на подвір’я".

Коментар з Threads

"Я собі ось такі на роботу купила в "АТБ" за 250 гривень. Гарні й дуже теплі".

Коментар з Threads

"Я в таких га***давах усю зиму на складі відкалатала. Дуже зручні для складської роботи. Для дому — таке. Для приватного будинку, може. Для квартири — ні. Хоча як не буде світла й тепла, то в них може бути нормально".

Коментар з Threads

"Працюю баристою, у мене все взуття в каві, а на світлому взутті — жовті плями. Сьогодні купила на роботу чорні за 219 гривень. Дуже щаслива. Як для роботи — вогонь".

Коментар з Threads

Інша користувачка також похвалилася покупкою на своїй сторінці, назвавши калоші "нішевими тапками".

"Урвала! Нішеві тапки з "АТБ", — написала вона.

Публікація в Threads

Коментар з Threads

У відповідь одна з користувачок пожартувала:

"Допиваю кавуську і біжу в "АТБ". Вони мені потрібні".

Коментар з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, якою хитрістю "АТБ" може виманювати більше грошей.