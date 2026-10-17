Ісландія роками не переводить годинники: як країна живе за одним часом і чи може Україна так само

Влітку світло майже цілодобово, а взимку — лише кілька годин

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Ісландія — одна з небагатьох країн Європи, де годинники не переводять ані навесні, ані восени. Попри довгі літні дні та коротке зимове світло, країна живе за одним часом протягом усього року.

Чому ісландці не стали переходити на літній час, чи допомогло це заощаджувати електроенергію та чи може Україна скористатися таким досвідом? Для відповіді важливо розібратися не лише в географії острова, а й у тому, як зміна часу впливає на повсякденне життя.

Чому ісландці перестали переводити годинники

Ісландія відмовилася від сезонної зміни часу ще у 1968 році. До цього країна, як і багато інших держав, переводила годинники, намагаючись пристосувати розпорядок дня до світлового дня. Проте згодом від такої практики вирішили відмовитися.

Як пише видання The Reykjavík Grapevine, питання зміни часу викликало дискусії через незручності, які вона створювала в повсякденному житті. Перебудова розкладу, зміни режиму сну та необхідність двічі на рік звикати до нового часу не всіх влаштовували.

У результаті Ісландія залишилася на одному часі протягом усього року — за Гринвічем, або UTC+0. Навесні годинники тут не переводять вперед, а восени не повертають назад.

Майже нескінченні літні вечори та темні зимові ранки

В Ісландії влітку сонце сідає дуже пізно, а взимку світловий день скорочується до кількох годин. Тому зміна часу тут особливо помітна.

Як пише Blue Car Rental, у період літнього сонцестояння у Рейк'явіку світловий день триває приблизно 21 годину. А наприкінці грудня день триває лише чотири-п'ять годин.

Переведення годинників не змінює кількості денного світла — воно лише пересуває розклад на годину вперед або назад. Тож в Ісландії вирішили залишити один час на весь рік, без переходів навесні та восени.

Щоправда, це не означає, що ісландці позбулися всіх незручностей. Узимку люди нерідко виходять з дому ще до світанку, а влітку через пізній захід сонця буває складно заснути без щільних штор.

Чи допомогло це економити електроенергію

Літній час свого часу запроваджували, зокрема, для ефективнішого використання природного освітлення. Логіка проста: якщо пересунути стрілки вперед, увечері люди довше користуватимуться денним світлом і менше вмикатимуть лампи.

Але сучасне енергоспоживання не обмежується освітленням. На нього впливають опалення, кондиціонування, робота підприємств і звички людей. Тому переведення годинників не обов'язково дає відчутну економію.

Дослідження, опубліковане у журналі The Energy Journal у 2018 році, проаналізувало результати 44 наукових робіт. У середньому літній час був пов'язаний зі скороченням споживання електроенергії приблизно на 0,34%, однак ефект помітно відрізнявся залежно від країни.

Чи може Україна жити за одним часом

В Україні питання скасування сезонного переведення годинників також неодноразово ставало предметом дискусій. Досвід Ісландії показує, що постійний час цілком може стати звичним для суспільства. Але механічно переносити її модель в Україну не варто: країни розташовані в різних географічних умовах, а тривалість світлового дня та час сходу сонця суттєво відрізняються.

Для України важливо визначити, який саме час краще відповідає природному циклу дня і ночі. Постійний зимовий час означатиме світліші ранки порівняно з постійним літнім, але взимку сонце раніше сідатиме за горизонт. Якщо ж залишити літній час, увечері довше буде світло, але й сонце вранці сходитиме пізніше.

Отже, головний урок Ісландії полягає не в тому, що всім країнам потрібно відмовитися від переведення годинників. Вона показує, що така система не є обов'язковою і що суспільство може жити без сезонних змін.

Раніше "Телеграф" розповідав, який час краще залишити, якщо в Україні скасують переведення годинників.