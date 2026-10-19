Замість iPhone 18 Pro Max і Майорки: українці показали, як підготувалися до "найважчої" зими

Українці влаштували у Threads незвичне змагання

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Поки люди за кордоном хизуються новими айфонами, в Україні з’явився свій тренд — показувати, як підготувалися до зимових відключень світла. У Threads користувачі діляться фото систем резервного живлення та жартома називають їх новими "айфонами".

Одним із таких дописів поділилася українка, яка показала власну систему з гібридним інвертором та акумуляторною батареєю.

"Мій айфон 18 ProMax", — підписала вона фото, спровокувавши хвилю жартівливих коментарів від інших користувачів, які теж похизувалися своїми запасами автономного живлення.

Публікація в Threads

"Виглядає хтиво та спокусливо": українці жартують про резервне живлення

У коментарях користувачі Threads порівнюють обладнання з дорогими смартфонами, відпустками та іншими предметами розкоші. Дехто не приховує, що така покупка коштує чимало.

"Виглядає хтиво та спокусливо. P. S. Я знаю, що лише ця батарея дорожча за 18 Pro Max".

Коментар з Threads

"Тиждень на двох десь на Майорці або Тенерифе".

Коментар з Threads

"Вітаю з вдалою покупкою і раціональним вкладенням коштів. Одразу і два кольори! Блакитний та білий))".

Коментар з Threads

"Ну бо розкіш має відповідати контексту сьогодення. 16 кВт".

Коментар з Threads

"Теж маю такий 18 Pro Max".

Коментар з Threads

Деякі користувачі звернули увагу на те, як змінилися речі, якими люди хизуються. Замість автомобілів і квартир у центрі уваги опинилося обладнання, яке дозволяє залишатися зі світлом під час відключень.

"Колись і ми, мужики, мірялись пі**ми, тачками, квартирами… А зараз — інверторами, в кого кіловат більше".

Коментар з Threads

"У нас ще й сонячні панелі, то там всі два 18-х".

Коментар з Threads

"Коли ти свій "айфон" ще й збираєш сам, подвійна насолода)".

Коментар з Threads

"В мене айфон дуо".

Коментар з Threads

"В мене приблизно отак виглядає + 3 панельки ззовні".

Коментар з Threads

Для частини користувачів резервне живлення — не просто дорога покупка, а спосіб залишатися вдома навіть за тривалих відключень електроенергії.

"Поки всі тікають з Києва, ми робимо все, аби звідси не їхати)".

Коментар з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, чому власникам кав’ярень доводиться обирати між витратами на генератор і збитками через вимушене закриття.