Замість iPhone 18 Pro Max і Майорки: українці показали, як підготувалися до "найважчої" зими
- Автор
-
- Дата публікації
-
Українці влаштували у Threads незвичне змагання
Поки люди за кордоном хизуються новими айфонами, в Україні з’явився свій тренд — показувати, як підготувалися до зимових відключень світла. У Threads користувачі діляться фото систем резервного живлення та жартома називають їх новими "айфонами".
Одним із таких дописів поділилася українка, яка показала власну систему з гібридним інвертором та акумуляторною батареєю.
"Мій айфон 18 ProMax", — підписала вона фото, спровокувавши хвилю жартівливих коментарів від інших користувачів, які теж похизувалися своїми запасами автономного живлення.
"Виглядає хтиво та спокусливо": українці жартують про резервне живлення
У коментарях користувачі Threads порівнюють обладнання з дорогими смартфонами, відпустками та іншими предметами розкоші. Дехто не приховує, що така покупка коштує чимало.
"Виглядає хтиво та спокусливо. P. S. Я знаю, що лише ця батарея дорожча за 18 Pro Max".
"Тиждень на двох десь на Майорці або Тенерифе".
"Вітаю з вдалою покупкою і раціональним вкладенням коштів. Одразу і два кольори! Блакитний та білий))".
"Ну бо розкіш має відповідати контексту сьогодення. 16 кВт".
"Теж маю такий 18 Pro Max".
Деякі користувачі звернули увагу на те, як змінилися речі, якими люди хизуються. Замість автомобілів і квартир у центрі уваги опинилося обладнання, яке дозволяє залишатися зі світлом під час відключень.
"Колись і ми, мужики, мірялись пі**ми, тачками, квартирами… А зараз — інверторами, в кого кіловат більше".
"У нас ще й сонячні панелі, то там всі два 18-х".
"Коли ти свій "айфон" ще й збираєш сам, подвійна насолода)".
"В мене айфон дуо".
"В мене приблизно отак виглядає + 3 панельки ззовні".
Для частини користувачів резервне живлення — не просто дорога покупка, а спосіб залишатися вдома навіть за тривалих відключень електроенергії.
"Поки всі тікають з Києва, ми робимо все, аби звідси не їхати)".
Раніше "Телеграф" розповідав, чому власникам кав’ярень доводиться обирати між витратами на генератор і збитками через вимушене закриття.