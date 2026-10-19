Вместо iPhone 18 Pro Max и Майорки: украинцы показали, как подготовились к "самой тяжелой" зиме
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Украинцы устроили в Threads необычное соревнование
Пока люди за границей хвастаются новыми айфонами, в Украине появился свой тренд – показывать, как подготовились к зимним отключениям света. В Threads пользователи делятся фотографиями систем резервного питания и в шутку называют их новыми "айфонами".
Одним из таких постов поделилась украинка, показавшая свою систему с гибридным инвертором и аккумуляторной батареей.
"Мой айфон 18 ProMax", – подписала она фото, вызвав волну шутливых комментариев от других пользователей, которые тоже похвастались своими запасами автономного питания.
"Выглядит похотливо и соблазнительно": украинцы шутят о резервном питании
В комментариях пользователи Threads сравнивают оборудование с дорогими смартфонами, отпуском и другими предметами роскоши. Некоторые не скрывают, что такая покупка стоит немало.
"Выглядит похотливо и соблазнительно. P. S. Я знаю, что только эта батарея дороже 18 Pro Max".
"Неделя на двоих где-нибудь на Майорке или Тенерифе".
"Поздравляю с удачной покупкой и рациональным вложением средств. Сразу два цвета! Голубой и белый))".
"Ну потому что роскошь должна соответствовать сегодняшним реалиям. 16 кВт".
"Тоже есть такой 18 Pro Max".
Некоторые пользователи обратили внимание на то, как изменились вещи, которыми люди хвастаются. Вместо автомобилей и квартир в центре внимания оказалось оборудование, которое позволяет оставаться со светом во время отключений.
"Когда-то и мы, мужики, мерялись пи**ми, тачками, квартирами… А сейчас – инверторами, у кого больше киловатт".
"У нас еще и солнечные панели, так что там все два 18-х".
"Когда ты свой "айфон" еще и сам собираешь, удовольствие вдвойне)".
"У меня айфон дуо".
"У меня примерно так выглядит + 3 панельки снаружи".
Для некоторых пользователей резервное питание – не просто дорогая покупка, а способ оставаться дома даже при длительных отключениях электроэнергии.
"Пока все уезжают из Киева, мы делаем все, чтобы отсюда не уезжать)".
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