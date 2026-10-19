Укр

Вместо iPhone 18 Pro Max и Майорки: украинцы показали, как подготовились к "самой тяжелой" зиме

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Как подготовиться к блекаутам Новость обновлена 19 октября 2026, 12:36
Как подготовиться к блекаутам. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Украинцы устроили в Threads необычное соревнование

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Пока люди за границей хвастаются новыми айфонами, в Украине появился свой тренд – показывать, как подготовились к зимним отключениям света. В Threads пользователи делятся фотографиями систем резервного питания и в шутку называют их новыми "айфонами".

Одним из таких постов поделилась украинка, показавшая свою систему с гибридным инвертором и аккумуляторной батареей.

"Мой айфон 18 ProMax", – подписала она фото, вызвав волну шутливых комментариев от других пользователей, которые тоже похвастались своими запасами автономного питания.

Публикация в Threads
Публикация в Threads

"Выглядит похотливо и соблазнительно": украинцы шутят о резервном питании

В комментариях пользователи Threads сравнивают оборудование с дорогими смартфонами, отпуском и другими предметами роскоши. Некоторые не скрывают, что такая покупка стоит немало.

"Выглядит похотливо и соблазнительно. P. S. Я знаю, что только эта батарея дороже 18 Pro Max".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Неделя на двоих где-нибудь на Майорке или Тенерифе".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Поздравляю с удачной покупкой и рациональным вложением средств. Сразу два цвета! Голубой и белый))".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Ну потому что роскошь должна соответствовать сегодняшним реалиям. 16 кВт".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Тоже есть такой 18 Pro Max".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

Некоторые пользователи обратили внимание на то, как изменились вещи, которыми люди хвастаются. Вместо автомобилей и квартир в центре внимания оказалось оборудование, которое позволяет оставаться со светом во время отключений.

"Когда-то и мы, мужики, мерялись пи**ми, тачками, квартирами… А сейчас – инверторами, у кого больше киловатт".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"У нас еще и солнечные панели, так что там все два 18-х".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Когда ты свой "айфон" еще и сам собираешь, удовольствие вдвойне)".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"У меня айфон дуо".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"У меня примерно так выглядит + 3 панельки снаружи".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

Для некоторых пользователей резервное питание – не просто дорогая покупка, а способ оставаться дома даже при длительных отключениях электроэнергии.

"Пока все уезжают из Киева, мы делаем все, чтобы отсюда не уезжать)".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему владельцам кофеен приходится выбирать между расходами на генератор и убытками из-за вынужденного закрытия.

Теги:
#Генератор #Отключения света #Зарядная станция #Резервное питание