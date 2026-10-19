Вместо iPhone 18 Pro Max и Майорки: украинцы показали, как подготовились к "самой тяжелой" зиме

Украинцы устроили в Threads необычное соревнование

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Пока люди за границей хвастаются новыми айфонами, в Украине появился свой тренд – показывать, как подготовились к зимним отключениям света . В Threads пользователи делятся фотографиями систем резервного питания и в шутку называют их новыми "айфонами".

Одним из таких постов поделилась украинка, показавшая свою систему с гибридным инвертором и аккумуляторной батареей.

"Мой айфон 18 ProMax", – подписала она фото, вызвав волну шутливых комментариев от других пользователей, которые тоже похвастались своими запасами автономного питания.

Публикация в Threads

"Выглядит похотливо и соблазнительно": украинцы шутят о резервном питании

В комментариях пользователи Threads сравнивают оборудование с дорогими смартфонами, отпуском и другими предметами роскоши. Некоторые не скрывают, что такая покупка стоит немало.

"Выглядит похотливо и соблазнительно. P. S. Я знаю, что только эта батарея дороже 18 Pro Max".

Комментарий из Threads

"Неделя на двоих где-нибудь на Майорке или Тенерифе".

Комментарий из Threads

"Поздравляю с удачной покупкой и рациональным вложением средств. Сразу два цвета! Голубой и белый))".

Комментарий из Threads

"Ну потому что роскошь должна соответствовать сегодняшним реалиям. 16 кВт".

Комментарий из Threads

"Тоже есть такой 18 Pro Max".

Комментарий из Threads

Некоторые пользователи обратили внимание на то, как изменились вещи, которыми люди хвастаются. Вместо автомобилей и квартир в центре внимания оказалось оборудование, которое позволяет оставаться со светом во время отключений.

"Когда-то и мы, мужики, мерялись пи**ми, тачками, квартирами… А сейчас – инверторами, у кого больше киловатт".

Комментарий из Threads

"У нас еще и солнечные панели, так что там все два 18-х".

Комментарий из Threads

"Когда ты свой "айфон" еще и сам собираешь, удовольствие вдвойне)".

Комментарий из Threads

"У меня айфон дуо".

Комментарий из Threads

"У меня примерно так выглядит + 3 панельки снаружи".

Комментарий из Threads

Для некоторых пользователей резервное питание – не просто дорогая покупка, а способ оставаться дома даже при длительных отключениях электроэнергии.

"Пока все уезжают из Киева, мы делаем все, чтобы отсюда не уезжать)".

Комментарий из Threads