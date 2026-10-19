Через штраф ТЦК заблокували картку: які гроші не можуть забрати

Однак не все так просто — щоб зняти арешт із рахунку, знадобиться документальне підтвердження

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Заарештовані через невиплачений штраф ТЦК рахунки, на які надходять зарплата, пенсія, стипендія та соціальні виплати, можуть бути розблоковані. Однак для цього необхідно надати необхідні документи.

Відповідні пояснення "Телеграфу" надав адвокат Ілля Колесник.

Детальніше читайте у матеріалі: "Картку заблокували через штраф ТЦК, про який ви не знали: як повернути доступ до грошей"

Арешт зарплатних рахунків та рахунків, на які надходять соціальні виплати – окреме питання. Адвокат застерігає: не всі кошти на рахунку захищено автоматично, хоча закон обмежує стягнення певних видів доходів.

Тому слід "з’ясувати правовий режим коштів та документально підтвердити їх походження". Якщо арешт накладено хибно, діяти потрібно через виконавця.

Ілля Колесник. Фото: prikhodko.com.ua

"Необхідно звернутися до виконавця з документами, що підтверджують, і, при необхідності, оскаржити його дії", — радить юрист.

Які саме документи подавати, пояснив Мін’юст. Щоб розблокувати поточний рахунок, виконавцю подають заяву про визначення рахунку для витратних операцій.

Для рахунків цільового призначення (пенсії, зарплата, соцвиплати, стипендії) потрібна заява про зняття арешту з довідками. Це може бути довідка банку про реквізити рахунку та довідка від роботодавця чи Пенсійного фонду.

Нагадаємо, з 23 жовтня 2026 року у повному обсязі набуде чинності закон №4833-IX. Він переводить пошук рахунків та стягнення боргів у цифровий формат. Виконавці отримуватимуть дані в електронному вигляді, а щомісячно доступна сума становитиме до двох мінімальних зарплат.