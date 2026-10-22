В цих країнах не їдять вершкове масло: чому місцеві вважають його "зіпсованим жиром"

Вибір визначають харчові традиції, клімат і навіть переносимість молока

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У традиційних кухнях Китаю, Японії, В’єтнаму та багатьох інших країн вершкове масло майже не використовують. У Південній Європі частіше обирають оливкову олію, а в частині Африки та на Близькому Сході – топлені жири зі спеціями. Причини різні: поширена непереносимість лактози, спекотний клімат і незвичний запах молочних продуктів.

Східна та Південно-Східна Азія: рослинні олії замість молочних жирів

У Китаї, Японії, Південній Кореї, В’єтнамі, Таїланді, Індонезії та на Філіппінах вершкове масло історично не стало звичним продуктом повсякденної кухні. Для смаження й заправляння страв тут беруть соєву, кунжутну, арахісову та кокосову олії або свинячий жир. Більшість дорослих у регіоні має генетично зумовлену непереносимість лактози, що позначилося на місці молочних продуктів у раціоні.

Китай – серед країн, де споживають найменше масла. Традиційно в Китаї молочні продукти асоціювалися з кочовими народами, зокрема з Тибету та Внутрішньої Монголії, які жили на околицях та вважалися варварами. Водночас молочні продукти були відомі в Китаї щонайменше з часів династії Хань. Із поширенням буддизму йогурт, масло та топлене масло почали використовувати для ритуальних потреб.

Для частини старшого покоління китайців навіть свіже масло має незвичний запах, що нагадує зіпсований тваринний жир. Є й інші наслідки вживання масла, які навіть обговорюють на місцевих форумах: "в деяких людей після вживання масла відрижка може мати запах, схожий на віск", – зазначив користувач.

Випічка й кав’ярні змінюють ставлення до масла

Попри традиційні вподобання, Китай належить до найбільших у світі імпортерів молочної продукції та вершкового масла. Зі зростанням добробуту, популярністю європейської випічки й мереж кав’ярень попит на імпортне масло різко зріс. У Японії та Південній Кореї воно також поширилося разом із західною випічкою та фастфудом.

Близький Схід та Африка: топлене масло і спеції

У спекотному кліматі звичайне вершкове масло швидко псувалося. Тож у країнах Близького Сходу та Північної Африки поширилися інші способи його оброблення. У Єгипті, Марокко й Тунісі замість звичного масла для бутербродів використовують пряне топлене масло смен або оливкову олію.

У Марокко замість звичного масла використовують пряне топлене масло смен

Окремий приклад – країни Перської затоки. Нині Бахрейн імпортує багато масла через популярність гхі в сучасній кулінарії. Тому молочний жир тут передусім використовують як основу для топленого продукту.

У багатьох країнах тропічної Африки готують на пальмовій та арахісовій оліях. Там також є місцеві різновиди топленого масла з великою кількістю спецій. В Ефіопії це нітер кіббех – окремий продукт традиційної кухні.

У спекотних регіонах вершкове масло часто топлять і додають до нього спеції

Як повідомляв "Телеграф", у кексах, бісквітах і листковому тісті вершкове масло можна замінити рослинною олією. Інші варіанти описані в матеріалі про заміни у випічці. Традиційнішою альтернативою стане топлене масло ґхі. Для тостів, ролів і соусів підійде стигле авокадо, а в тортах частину вершкового масла можна замінити йогуртом.