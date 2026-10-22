В этих странах не едят сливочное масло: почему местные считают его "испорченным жиром"

Выбор определяют пищевые традиции, климат и даже переносимость молока

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В традиционной кухне Китая, Японии, Вьетнама и многих других стран сливочное масло почти не используют. В Южной Европе чаще выбирают оливковое масло, а в некоторых регионах Африки и на Ближнем Востоке – топленые жиры со специями. Причины разные: распространенная непереносимость лактозы, жаркий климат и непривычный запах молочных продуктов.

Восточная и Юго-Восточная Азия: растительные масла вместо молочных жиров

В Китае, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде, Индонезии и на Филиппинах сливочное масло исторически не стало привычным продуктом повседневной кухни. Для жарки и заправки блюд здесь используют соевое, кунжутное, арахисовое и кокосовое масла или свиной жир. У большинства взрослых в регионе генетически обусловлена непереносимость лактозы, что повлияло на место молочных продуктов в рационе.

Китай – среди стран, где потребляют меньше всего сливочного масла. Традиционно в Китае молочные продукты ассоциировались с кочевыми народами, в частности с жителями Тибета и Внутренней Монголии, которые жили на окраинах и считались варварами. В то же время молочные продукты были известны в Китае как минимум со времен династии Хань. С распространением буддизма йогурт, масло и топленое масло начали использовать в ритуальных целях.

Для части старшего поколения китайцев даже свежее масло имеет непривычный запах, напоминающий испорченный животный жир. Есть и другие последствия употребления масла, которые даже обсуждают на местных форумах: "У некоторых людей после употребления масла отрыжка может пахнуть воском", – отметил пользователь.

Выпечка и кофейни меняют отношение к сливочному маслу

Несмотря на традиционные предпочтения, Китай входит в число крупнейших в мире импортеров молочной продукции и сливочного масла. С ростом благосостояния, популярности европейской выпечки и сетевых кофеен спрос на импортное масло резко вырос. В Японии и Южной Корее оно также получило распространение вместе с западной выпечкой и фастфудом.

Ближний Восток и Африка: топленое масло и специи

В жарком климате обычное сливочное масло быстро портилось. Поэтому в странах Ближнего Востока и Северной Африки получили распространение другие способы его обработки. В Египте, Марокко и Тунисе вместо привычного масла для бутербродов используют пряное топленое масло смен или оливковое масло.

В Марокко вместо привычного масла используют пряное топленое масло смен

Особый пример – страны Персидского залива. Сейчас Бахрейн импортирует много масла из-за популярности гхи в современной кулинарии. Поэтому молочный жир здесь используют прежде всего как основу для топленого продукта.

Во многих странах тропической Африки готовят на пальмовом и арахисовом масле. Там также есть местные разновидности топленого масла с большим количеством специй. В Эфиопии это нитер киббех – отдельный продукт традиционной кухни.

В жарких регионах сливочное масло часто топят и добавляют в него специи

Как сообщал "Телеграф", в кексах, бисквитах и слоеном тесте сливочное масло можно заменить растительным. Другие варианты описаны в материале о заменах в выпечке. Более традиционной альтернативой станет топленое масло гхи. Для тостов, роллов и соусов подойдет спелый авокадо, а в тортах часть сливочного масла можно заменить йогуртом.