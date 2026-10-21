Копійчана річ з "АТБ" стане порятунком для котів: яке несподіване застосування їй знайшли (фото)

Знахідка з "АТБ" для котів і рослин

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У Threads обговорюють бюджетний лайфхак для тих, хто хоче зробити підвіконня затишнішим для кімнатних рослин і домашніх улюбленців. Одна з користувачок знайшла для цього просте рішення в "АТБ" — самоклеючі килимки, шість штук яких коштують 146 гривень.

Дівчина поділилася знахідкою на своїй сторінці, а в коментарях інші користувачі розповіли, як використовують такі панелі вдома.

"Тільки вчора думала, як зробити підвіконня теплішим для рослин і киці, і вуаля: "АТБ"", — написала дівчина.

Публікація в Threads

Ціна на килимки. Фото: maria__grishakova/Threads

У коментарях користувачі оцінили ідею та поділилися власним досвідом використання таких килимків.

"Нє, ну це ж пісня!" — відреагувала одна з коментаторок.

Коментар з Threads

Інша розповіла, що обклеювала такими килимками котячу лазанку.

Коментар з Threads

"Я такі брала раніше, наклеїти на диван, щоб захистити від кота, але воно ніфіга не трималось. І так, на підвіконні саме місце! Я ще трохи порізала ширше, щоб закрити трішки від вікна".

Коментар з Threads

"Котяча дупка сидить на тепленькому"

Ще одна користувачка подякувала авторці ідеї із самоклеючими панелями та показала, як використала їх для комфорту домашнього улюбленця.

"Дякую дівчинці, що розповіла про ці самоклеючі панелі. Тепер котяча дупка сидить на тепленькому і м'якенькому", — написала вона.

У коментарях до допису ще один власник котів розповів, що придбав подібне покриття на AliExpress ще минулого року.

"Я купляв таке в тому році на Алі як кігтеточку, аби меблі не дерли. У підсумку вони послали його на**й і юзають його як лежанку на вікні", — поділився він.

Коментар з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка знайшла в капусті з супермаркету дещо лякаюче.