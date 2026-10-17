Не тільки "Своя лінія": які торгові марки є в "АТБ"

Щодня сотні тисяч українців мають змогу купити якісні товари за помірною вартістю

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"АТБ" має кілька власних торгових марок, які дають змогу мережі продавати якісні товари за нижчими цінами. Продукція ВТМ представлена для різних потреб та гаманців.

"Телеграф" розповідає про власні торгові марки "АТБ". В цілому їх чотири.

"Розумний вибір" (економ-сегмент)

Це — лінійка з найбюджетнішими цінами, що дає змогу покупцям купувати базові товари за мінімально можливими цінами. В асортименті — соняшникова олія, консерви, бакалія, чай та найпростіші солодощі.

Торгова марка "Розумний вибір"

"День у день" (товари повсякденного використання)

Концепт цієї торгової марки — якісна продукція для щоденного вжитку. Вона пропонує свіжу молочку, кондитерські вироби та різноманітні побутові дрібниці.

Торгова марка "День у день"

"Своя лінія" (середній ціновий сегмент)

"Своя лінія" — це найрізноманітніша лінійка товарів та найпопулярніший бренд "АТБ". Вона об'єднує товари високої якості від провідних вітчизняних та іноземних виробників. В асортименті представлено харчові продукти, напої, а також побутова хімія та засоби гігієни.

Торгова марка "Своя лінія"

De luxe Foods & Goods Selected (преміум сегмент)

Ця ТМ позиціонується як продукція для гурманів та поціновувачів найвищої якості. Левову частку товарів з асортименту виготовляється європейськими виробниками. Під цією торговою маркою "АТБ" продає макарони з твердих сортів пшениці, оливкову олію, оливки та інші високоякісні продукти.

Торгова марка De luxe Foods & Goods Selected

Чому ціни на продукцію власних марок "АТБ" нижчі

Продаж цієї продукції не потребує великих витрат на рекламу, як змушені робити відомі виробники. Продукція власних ТМ з'являється на полицях без широкої рекламної компанії, тому у її вартість не закладається витрати на неї.

Крім того, "АТБ" укладає прямі контракти з заводами-виробниками, не витрачаючись на дистриб'юторів та перекупників. Це дозволяє уникнути додаткових націнок на товари.

Також "АТБ", як найбільша роздрібна мережа України, замовляє товари великими партіями за максимально низькою собівартістю. Водночас для бюджетних лінійок (наприклад "Розумний вибір") використовується проста упаковка. Відсутність дорогого дизайну та складних форм також знижує кінцеву вартість.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому товари по акції в "АТБ" — не завжди найдешевші. На що треба звертати увагу.