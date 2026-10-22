Коли в АТБ оновлюють знижки та що можна купити дешевше цього тижня

Асортимент і ціни можуть відрізнятися залежно від магазину

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Найкращий час, щоб знайти свіжі знижки в "АТБ", – четвер. Саме тоді мережа вже оновила щотижневу добірку "Економія" та ще ряд пропозицій. Акційні товари доступні від початку робочого дня, а найкращий вибір зазвичай є до обіду.

Відстежити початок акцій та дізнатися про обмеження можна на сайті "АТБ" – там йде зворотний відлік до кінця акцій. Вибір акції залежить від того, що потрібно купувати.

Які акції діють в "АТБ"

"Економія" – здебільшого харчі та гігієнічні товари. Знижки оновлюються щосереди.

– здебільшого харчі та гігієнічні товари. Знижки оновлюються щосереди. "Суперціна" – знижки на популярні продукти. Вони вже враховані в ціні – продукти потрібно покласти в кошик та оплатити до закінчення акції.

– знижки на популярні продукти. Вони вже враховані в ціні – продукти потрібно покласти в кошик та оплатити до закінчення акції. "7 днів" – це спеціальні знижки на непродовольчі товари. Вони оновлюються щочетверга.

– це спеціальні знижки на непродовольчі товари. Вони оновлюються щочетверга. "Вигода з АТБільше" – з 30 вересня по 27 жовтня 2026 року можна отримати додаткові знижки до -20% на обрані товари зі спеціальними цінниками, при скануванні QR-кода у додатку "АТБ" на касі. Діє у обмеженому переліку магазинів.

– з 30 вересня по 27 жовтня 2026 року можна отримати додаткові знижки до -20% на обрані товари зі спеціальними цінниками, при скануванні QR-кода у додатку "АТБ" на касі. Діє у обмеженому переліку магазинів. "Програма лояльності" – користувачі додатка АТБ отримують -10% на товари зі спеціальною позначкою на ціннику "при скануванні додатка АТБ на касі".

– користувачі додатка АТБ отримують -10% на товари зі спеціальною позначкою на ціннику "при скануванні додатка АТБ на касі". "Власні торгові марки" – знижки на марки "Розумний Вибір", "Своя Лінія", "День у День" та "De Luxe Foods & Goods Selected".

Також є тематичні акції, наприклад на товари деяких виробників.

Щоб обрати з найбільшого асортименту, плануйте покупку на першу половину дня після оновлення. Інші добірки мають свій графік, а окремі акції на алкоголь діють до двох тижнів. Перелік товарів може різнитися залежно від магазину.

Чинні акції в "АТБ"

Що продають дешевше до 27 жовтня

У буклеті "Осінні знижки" обіцяють економію до 45%. На обкладинці зазначено, що пропозиція діє з 21 до 27 жовтня. Молочний шоколад Lacmi від Roshen різних видів, вагою 85, 87, 90 або 100 г, коштує 37,90 грн – зі знижкою 44%.

"Осінні знижки" в "АТБ" діють із 21 по 27 жовтня 2026 року

Серед молочних продуктів зі знижкою 35% – йогурти "Галичина". Безлактозний "Карпатський" йогурт без цукру, 300 г, коштує 26,90 грн. Варіанти "Злаки", "Полуниця" та "Чорниця-Суниця" такого ж об'єму продають за 24,40 грн. Йогурт без цукру, 550 г, – за 39,90 грн.

Йогурти "Галичина" пропонують зі знижкою 35%

Серед побутових і гігієнічних товарів – засіб для миття дитячого посуду Organic Balance марки Satin, 550 мл. Він коштує 35,50 грн зі знижкою 36%. Паста Colgate "Захист від карієсу" Fresh Mint, 120 мл, продається за 43,50 грн – на 32% дешевше. Двошарові паперові рушники "Своя Лінія", один рулон, коштують 100,90 грн зі знижкою 29%.

Акційна добірка охоплює засоби гігієни та товари для дому

Як повідомляв "Телеграф", позначка про знижку може стосуватися лише окремих позицій перелік товарів акції. Навіть схожі йогурти одного виробника можуть не брати участі в акції. Менша упаковка також може мати вищу ціну за кілограм, тож може бути невигідний. Відсоток знижки ще не означає економії – для коректного порівняння потрібно зіставляти товари однакової ваги чи об’єму.