Коли в АТБ оновлюють знижки та що можна купити дешевше цього тижня
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Асортимент і ціни можуть відрізнятися залежно від магазину
Найкращий час, щоб знайти свіжі знижки в "АТБ", – четвер. Саме тоді мережа вже оновила щотижневу добірку "Економія" та ще ряд пропозицій. Акційні товари доступні від початку робочого дня, а найкращий вибір зазвичай є до обіду.
Відстежити початок акцій та дізнатися про обмеження можна на сайті "АТБ" – там йде зворотний відлік до кінця акцій. Вибір акції залежить від того, що потрібно купувати.
Які акції діють в "АТБ"
- "Економія" – здебільшого харчі та гігієнічні товари. Знижки оновлюються щосереди.
- "Суперціна" – знижки на популярні продукти. Вони вже враховані в ціні – продукти потрібно покласти в кошик та оплатити до закінчення акції.
- "7 днів" – це спеціальні знижки на непродовольчі товари. Вони оновлюються щочетверга.
- "Вигода з АТБільше" – з 30 вересня по 27 жовтня 2026 року можна отримати додаткові знижки до -20% на обрані товари зі спеціальними цінниками, при скануванні QR-кода у додатку "АТБ" на касі. Діє у обмеженому переліку магазинів.
- "Програма лояльності" – користувачі додатка АТБ отримують -10% на товари зі спеціальною позначкою на ціннику "при скануванні додатка АТБ на касі".
- "Власні торгові марки" – знижки на марки "Розумний Вибір", "Своя Лінія", "День у День" та "De Luxe Foods & Goods Selected".
Також є тематичні акції, наприклад на товари деяких виробників.
Щоб обрати з найбільшого асортименту, плануйте покупку на першу половину дня після оновлення. Інші добірки мають свій графік, а окремі акції на алкоголь діють до двох тижнів. Перелік товарів може різнитися залежно від магазину.
Що продають дешевше до 27 жовтня
У буклеті "Осінні знижки" обіцяють економію до 45%. На обкладинці зазначено, що пропозиція діє з 21 до 27 жовтня. Молочний шоколад Lacmi від Roshen різних видів, вагою 85, 87, 90 або 100 г, коштує 37,90 грн – зі знижкою 44%.
Серед молочних продуктів зі знижкою 35% – йогурти "Галичина". Безлактозний "Карпатський" йогурт без цукру, 300 г, коштує 26,90 грн. Варіанти "Злаки", "Полуниця" та "Чорниця-Суниця" такого ж об'єму продають за 24,40 грн. Йогурт без цукру, 550 г, – за 39,90 грн.
Серед побутових і гігієнічних товарів – засіб для миття дитячого посуду Organic Balance марки Satin, 550 мл. Він коштує 35,50 грн зі знижкою 36%. Паста Colgate "Захист від карієсу" Fresh Mint, 120 мл, продається за 43,50 грн – на 32% дешевше. Двошарові паперові рушники "Своя Лінія", один рулон, коштують 100,90 грн зі знижкою 29%.
Як повідомляв "Телеграф", позначка про знижку може стосуватися лише окремих позицій перелік товарів акції. Навіть схожі йогурти одного виробника можуть не брати участі в акції. Менша упаковка також може мати вищу ціну за кілограм, тож може бути невигідний. Відсоток знижки ще не означає економії – для коректного порівняння потрібно зіставляти товари однакової ваги чи об’єму.