Готуємо літній гардероб до "зимової сплячки". Які речі не можна ховати в шафу одразу після прання

Перед сезонним зберіганням перевірте шви, пояси, кишені та підкладку

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В Україні холодає, люди відправляють літній гардероб на зберігання до весни. Всі знають, що потрібно випрати речі перед тим, як сховати, але часто упускають з уваги ще один важливий етап.

"Телеграф" розповідає, на що потрібно звернути увагу, коли ховаєте сезонний одяг. Випрані та, здавалося б, сухі речі, ще не готові до зимового зберігання. Навіть якщо поверхня здається сухою, волога може залишатися в щільних швах, поясах, кишенях і підкладці. У закритому контейнері вона призведе до затхлого запаху й навіть плісняви. Перед тим як прибрати випрані речі на сезон, перевірте всі потовщені ділянки одягу.

Речі зі щільними швами та поясами

Джинси, штани та інший одяг із товстими швами не варто складати на зберігання, щойно висохли штанини. Перевірте пояс, місця кріплення кишень і ділянки, де з’єднуються кілька шарів тканини. Зовні річ може здаватися сухою, але всередині ще може залишатися волога. Сухий край або рукав ще не означає, що висох увесь одяг.

Перед складанням розправте пояс, виверніть кишені й обмацайте шви з обох боків. Перевірте складки, які під час сушіння залишалися притиснутими. Якщо якась ділянка волога, залиште річ досихати розправленою. Не складайте її разом із сухою білизною.

Перед сезонним зберіганням перевірте, чи повністю висохли щільні шви й пояси одягу

Одяг із підкладкою та багатошарові вироби

Куртки, жакети, спідниці й сукні з підкладкою не варто прибирати в шафу, навіть якщо зовнішня тканина суха. Перевірте обидва шари, особливо біля швів, унизу виробу та всередині рукавів.

У виробах із кількома шарами тканини огляньте місця з’єднання. Підкладка може збиратися у складки, а кишені – загортатися всередину. Якщо під час сушіння ці частини залишилися не розправленими, перед зберіганням розгорніть їх і перевірте окремо.

Так само перевіряйте щільні пояси, манжети й багатошарові краї. Не залишайте вологу ділянку схованою всередині складеного виробу. Розмістіть одяг так, щоб він міг досохнути, і тільки тоді повертайте його на полицю або в контейнер.

Як перевірити, чи готовий одяг до сезонного зберігання

Перевіряйте кожну річ перед пакуванням, а не всю стопку разом. Проведіть пальцями по поясу, швах, кишенях і підкладці, легко стисніть потовщення. Порівняйте їх на дотик з основною тканиною. Якщо відчувається вогкість або ви не впевнені, що ділянка суха, відкладіть пакування.

Не сушіть увесь одяг однаковий час. Навіть речі з одного прання відрізняються товщиною, кількістю шарів і будовою. Перевіряйте конкретний виріб, насамперед його найщільніші частини, а не орієнтуйтеся на те, що решта білизни вже висохла.

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