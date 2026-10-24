Відповідь Sinsay? Pepco відкриває перші магазини в Україні

Перші три точки запрацюють у Києві

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Польський дискаунтер Pepco повідомив, коли відкриються його перші магазини в Україні. Покупцям запропонують одяг для всієї родини, товари для дому та сезонні колекції.

Перший магазин почне роботу 28 жовтня в столичному ТРЦ Respublika Park. Ще дві торгівельні точки відкриються 30 жовтня – у ТРЦ Retroville і Dream Yellow. Про це повідомила пресслужба компанії.

Де відкриються магазини Pepco

Першим містом присутності мережі в Україні стане Київ. До кінця 2026 року компанія планує відкрити магазини також у Тернополі та Чернівцях. Спочатку ритейлер запустить невелику кількість торгівельних точок, щоб оцінити результати роботи, а потім розширюватиме мережу.

Pepco виходить на український ринок із доступними товарами для дому/Фото: Getty Images

До запуску компанія почала готуватися навесні 2026 року. У квітні консалтингова компанія RDA, ексклюзивний представник Pepco, шукала приміщення для мережі. 18 травня зареєстрували ТОВ "Пепко Україна". Країновим менеджером став Арсен Старченко, колишній операційний директор Multiplex.

Подальше розширення залежить від результатів пілотного запуску, комерційних показників і безпекової ситуації. Для українських покупців компанія вже запустила локальний сайт українською мовою: на ньому представлені асортимент, ціни, інформація для клієнтів і карта магазинів.

Що продаватимуть у Pepco

Pepco – європейська мережа магазинів-дискаунтерів, яка робить ставку на доступні ціни. У продажу – жіночий, чоловічий і дитячий одяг, а також товари для дому. Асортимент охоплює іграшки, шкільне приладдя та сезонні колекції.

Уявлення про формат дає опис магазину мережі на сайті польського торгівельного центру Galeria Echo. Там перелічені одяг для всієї родини, аксесуари, текстиль і предмети інтер’єру. Асортимент регулярно поповнюють новинками, що відповідають актуальним тенденціям в одязі та оформленні оселі.

У Pepco обіцяють доступний одяг для всієї родини й товари для дому

Pepco готується відкрити в Україні магазини з одягом і товарами для дому

Pepco запропонує покупцям товари для дому та сезонні колекції

Асортимент Pepco охоплює одяг для всієї родини й товари для дому

"Знайдіть усе необхідне за цінами, які вам сподобаються", – йдеться на українському сайті Pepco. Низькі ціни компанія називає одним з основних принципів мережі.

"Повернення протягом 14 днів у будь-якому нашому магазині", – повідомляє Pepco в розділі про умови покупок.

З ким Pepco конкуруватиме в Україні

Одним із головних конкурентів нової мережі стане Sinsay, що належить польській групі LPP і вже широко представлена на українському ринку. Pepco починає з трьох магазинів у Києві, тоді як Sinsay має в Україні понад 500. На старті це головна відмінність: новачку належить розвивати мережу на ринку, де конкурент уже охопив велику аудиторію.

Масштаб бізнесу Sinsay помітний і за фінансовими показниками. У 2025 році виторг мережі в Україні зріс на 54% – приблизно до 17 млрд грн. Pepco поки обмежується тестовим запуском і робить ставку на доступні ціни, а також на поєднання одягу й товарів для дому в одному магазині.

За новою для України назвою стоїть великий міжнародний бізнес. Pepco Group управляє понад 4000 магазинами у 18 країнах. У 2025 році виторг групи зріс на 8,7% – до €4,523 млрд, а чистий прибуток – на 19,7%, до €219 млн.

Pepco готується до Різдва

Як повідомляв "Телеграф", на тлі заяв Варшави про підтримку Києва деякі польські політики розпалюють скандал навколо рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Олега Ольжича та Української повстанської армії.