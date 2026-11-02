Делікатеси зі знижкою понад 100 грн: до кінця акції в "АТБ" залишилось два дні

Ковбасу "Салямі Люкс" продають зі знижкою 29%, що дозволяє заощадити близько 118 грн на кілограмі

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В "АТБ" напівкопчена ковбаса "М’ясна історія" "Салямі Люкс" коштує 289,89 грн за кілограм.

До завершення акції залишилося два дні – пропозиція діє до 3 листопада включно, пише "Телеграф".

Більше читайте в матеріалі: "Тиждень знижок в "АТБ": ціни на деякі товари впали майже вдвічі"

Про знижки на м’ясні вироби в "АТБ" повідомляє "Телеграф". Попередня ціна цієї салямі становила приблизно 408 грн за кілограм.

Товар продають у вакуумній упаковці. Вартість конкретної покупки залежить від її ваги: зазначена акційна ціна стосується кілограма ковбаси.

Акційна ціна на "Салямі Люкс" в "АТБ" діє до 3 листопада включно

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в "АТБ" ставляться до "мисливців за уцінкою". Співробітник розкрив правду.