Потреба в Patriot, удари по НПЗ та розмови з Трампом: що розповів Зеленський у новому інтерв’ю

Про що Зеленський говорив із Трампом

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Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий на місяць відмовитися від ударів по російських нафтопереробних заводах, якщо США нададуть Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Таку пропозицію він озвучив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Президент України також розповів про розмови з президентом США Дональдом Трампом щодо атак на російську нафтову інфраструктуру, пояснив позицію України та наголосив, чому Київ не може залишати російські удари по енергетиці без відповіді. "Телеграф" зібрав головні заяви Зеленського.

Patriot в обмін на місяць без ударів по НПЗ

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова тимчасово припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо отримає достатньо засобів для захисту власної енергетичної інфраструктури.

Президент запропонував США надати Україні системи ППО Patriot на місяць. За його словами, Київ готовий знайти кошти та оплатити відповідне постачання.

"Якщо вам потрібно, щоб ми місяць не атакували їхні нафтопереробні заводи, дайте нам Patriot на місяць", - заявив Зеленський в інтерв'ю Fox News.

Що Зеленський відповів Трампу щодо атак на НПЗ

Президент розповів, що неодноразово обговорював із Дональдом Трампом та його командою удари по російських нафтопереробних заводах.

За словами Зеленського, Україна не може залишатися пасивною у відповідь на російські атаки, які спрямовані проти її енергетичної інфраструктури та мирного населення.

"Ми сказали, що не можемо просто мовчки реагувати, коли Росія атакує нашу енергетику, коли Росія вбиває наших людей, коли відбуваються атаки на нашу електромережу, газові заводи та все інше", — пояснив Президент України.

Він також наголосив, що позиція України залишається незмінною: якщо Росія припинить атакувати українську енергосистему, Київ матиме підстави не завдавати ударів по російських НПЗ.

"Якщо ви хочете, щоб ми не атакували нафтопереробні заводи, то Росія не повинна атакувати нашу енергетичну систему", — зазначив Зеленський.

Зеленський закликав США не допомагати Росії

Під час інтерв'ю президент також наголосив на важливості відвертого діалогу з американською стороною. За його словами, він має доносити Дональду Трампу реальну ситуацію, яка складається в Україні через російські атаки.

"Я повинен поділитися з президентом правдою, реальним станом справ. Америка не може допомогти Росії. Президент Трамп не може допомогти Путіну", — заявив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на розмову Путіна із Зеленським поставили мільйон доларів.