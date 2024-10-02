Відомого антиваксера зі Львова нарешті заарештували: у чому його підозрюють

Це була п'ята спроба обрати запобіжний захід

У середу, 2 жовтня, Галицький районний суд Львова нарешті ухвалив рішення щодо Остапа Стахіва. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права застави.

Стахіва підозрюють у шахрайстві та розголошенні інформації про ЗСУ. Про це повідомляє "Суспільне Львів".

Засідання почалося вранці. Суд відхилив клопотання Стахіва про відвід судді. Підозрюваний подав нове клопотання, але його залишили його без розгляду, посилаючись на зловживання правами.

Прокурор наполягав на арешті, пояснюючи це ризиком впливу на свідків. Стахів і його адвокат заперечували всі звинувачення.

Після обіду суддя Віктор Романюк оголосив рішення про арешт на 60 діб. Стахів прокоментував вирок, заявивши, що його намагаються "зламати" і що він "йде за український народ".

Це була п'ята спроба обрати запобіжний захід Стахіву. Попередні чотири засідання зривалися через неявку підозрюваного або його клопотання.

Чому заарештували Остапа Стахіва та що про нього відомо

25 вересня СБУ провела обшуки у помешканні Стахіва. Йому повідомили про підозру за статтями про шахрайство та поширенні інформації про ЗСУ. За версією спецслужби, Стахів закликав до заворушень під виглядом "руху антивакцинаторів" та вчив протидіяти мобілізації.

Остап Стахів відомий своєю політичною діяльністю з 2005 року. Він був членом партії "Свобода", очолював осередок "Української партії" у Львові, балотувався до Верховної Ради та на посаду голови Львівської громади. Стахів створив кілька громадських організацій та виступав проти карантину під час пандемії.

Торік Стахів запустив курси "Статус. Журналіст", обіцяючи видавати посвідчення. У травні 2024 року Нацрада з питань телебачення та радіомовлення відмовила в реєстрації трьох, пов'язаних з ним.

Раніше "Телеграф" писав, співробітники СБУ наскочили з обшуками до Остапа Стахіва. Як повідомляється, Саме Стахів організовував марш "антиваксів" у Києві та проводив експерименти у метро.