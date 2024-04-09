У жодному випадку так не робіть: як не можна заряджати смартфон у авто

Це може призвести до серйозних проблем

Власники смартфонів часто використовують автомобіль як спосіб заряджання своїх пристроїв в дорозі. Однак, мало хто знає, що це може мати негативний вплив на батарею пристрою і навіть призвести до серйозних проблем.

"Телеграф" вирішив розповісти, як не можна заряджати смартфон в салоні машини. Деякі водії припускаються помилок, які потім можуть дуже серйозно коштувати

Як не варто заряджати смартфон в авто

Електричні системи автомобіля можуть генерувати різні рівні напруги, особливо під час запуску двигуна або під час використання електронних приладів у автомобілі. Це може призводити до нестабільної подачі енергії на смартфон, що може пошкодити його батарею або електронні компоненти.

Температура в салоні автомобіля може значно коливатися, особливо влітку, коли автомобіль залишається під сонцем. Висока температура може перегрівати смартфон під час зарядки, що негативно впливає на його батарею і може призвести до її пошкодження або втрати ємності. Оптимальна температура для зарядки смартфона – від 15°C до 25°C.

Деякі автомобільні зарядні пристрої можуть генерувати нестабільний ток, що може бути шкідливим для електроніки смартфона. Нестабільний ток може викликати перепади напруги в батареї пристрою, що призводить до її швидшого зносу.

Під час зарядки в автомобілі смартфон може використовувати більше енергії, ніж під час зарядки від стандартної розетки. Це може вплинути на тривалість життя батареї та її здатність утримувати заряд. Не рекомендується залишати телефон на зарядці після того, як він зарядився на 100%.

Регулярно оглядайте кабелі на наявність пошкоджень і замініть їх, якщо це необхідно. Пошкоджені або перетерті кабелі можуть призвести до короткого замикання або пожежі.

Отже, хоча зарядка смартфона в автомобілі є зручним способом, важливо пам'ятати про можливі ризики, які вона може приховувати. Для збереження батареї та запобігання пошкодженням пристрою рекомендується використовувати сертифіковані зарядні пристрої та уникати тривалого заряджання в умовах високої температури.

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