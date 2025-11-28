Фермер назвав кращий спосіб обігріти курник взимку. Як все влаштувати

Занадто низькі температури в курнику негативно впливають на птахів

Якщо в курнику буде холодно, кури перестануть нести яйця. Для обігріву приміщення, де живуть птахи, найкраще використовувати буржуйку (металева піч для обігріву приміщень, приготування їжі та підігріву води, яка працює на дровах).

Що треба знати:

Щоб кури добре росли та неслися взимку, в курнику має бути +10 +15 градусів

Для опалення добре підходить буржуйка, в якій можна спалювати непотрібні залишки, що горять

Проте встановлювати її треба зовні, щоб у курник потрапляло тепло, а ризику займання не було

Про це у розмові з "Телеграфом" розповів власник мінібізнесу з вирощування бройлерів на Вінниччині Анатолій Сергійович. Саме буржуйка є оптимальним вибором для обігріву курника, впевнений фермер. Адже обігрів з допомогою електрики (наприклад потужної лампи) влетить у копієчку.

Буржуйка

Анатолій Сергійович пояснив, як встановити буржуйку для опалення курника, щоб уникнути пожежі. За словами фермера, жар у жодному разі не має потрапляти на підстилку у курнику. Найкраще встановити буржуйку зовні та вмонтувати у стіну, щоб у курник потрапляло лише її тепло, без ризику займання.

Скільки курей має жити в курнику, щоб вони гріли одна одну

За словами фермера, на одному квадратному метрі площі взимку краще тримати 15 голів бройлерів. Тобто в курнику на 10 "квадратів" добре поміститься до 150 голів — птахи будуть гріти одна одну та не давитимуть.

Також Анатолій Сергійович розповів "Телеграфу", якою водою поїти курей взимку. Це напряму впливає на їхню здатність нестися в холоди.