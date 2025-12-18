Картину відомого українського художника продали за 3,5 млн гривень: як вона виглядає та що символізує (фото)

Кошти від продажу картини Іван Марчук спрямував на підтримку ЗСУ

В Україні з аукціону продали картину відомого художника Івана Марчука. Витвір мистецтва пішов з молотка за 85 тисяч доларів США, що складає понад 3,5 мільйони гривень.

Картина "Дві паралелі" була найдорожчим лотом зимових торгів. Про це свідчать дані аукціонного дому Goldens.

Що відомо про картину

Аукціонний дім проводив зимові торги "Українське сучасне мистецтво", на яких були представлені вибрані роботи провідних митців України кінця ХХ — початку ХХІ століття. Одним з головних лотів стала картина Івана Марчука "Дві паралелі", яку можна віднести до періоду творчих експериментів та внутрішніх пошуків митця у 1990-х роках. За інформацією українських ЗМІ, між 1992 і 1995 роками Іван Марчук проходив творчий шлях від тонких філософських напружень до розкутої, вибухової емоційності.

Картина Івана Марчука "Дві паралелі"

Живописний твір "Дві паралелі" (Two parallel), 1992 року — психологічний, напружений, філософськи зосереджений твір художника. У цій роботі Марчук прагнув показати ключовий мотив співіснування двох світів, станів, думок або емоцій, які рухаються поруч, але ніколи не перетинаються.

В цей період, художник починає будувати складну структуру картини з багатошарових мазків. Фактура стає пластичною, майже живою, а сам образ — метафорою людської подвійності. Саме ця робота є одною з тих, що найкраще розкриває метафізичну основу творчості Івана Марчука. Ця робота демонструє протиборство митця зі своїм внутрішнім світом — він фіксує тишу між "паралелями" та дозволяє почуттям прорватися назовні.

Згідно з правилами, аукціон був благодійним і його метою був збір коштів на Збройні сили України. За один вечір вдалося зібрати 15 мільйонів 257 тисяч гривень і кошти були спрямовані на закриття нагальних запитів підрозділів Сил оборони України.

Що відомо про Івана Марчука

Український живописець Іван Марчук народився 12 травня 1936 року у селі Москалівка Тернопільської області України (в той час Волинське воєводство Польської республіки). У 1956 році закінчив Львівське училище прикладного мистецтва ім. І. Труша. А 1695 році — Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва ім. Р. Сельського. З 1988 року Марчук є членом Національної спілки художників України. У 1996 році отримав звання заслужений художник України. У 1997 році став лауреатом Національної премії України ім. Т. Шевченка. З 2002 року — народний художник України. Член "Золотої гільдії" Міжнародної академії сучасного мистецтва у Римі. У 2007 – включений до британського рейтингу газети The Daily Telegraph "Сто геніїв сучасності".

Іван Марчук Фото ivan-marchuk.com

Митець провів понад 150 персональних та 50 колективних виставок в Україні й за кордоном. Його роботи представлені в музеях п’яти континентів світу. У 2021 році Іван Марчук отримав відзнаку від Президента України "Національна легенда України". 12 червня 2021 року Президент України В. Зеленський підписав Указ "Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука".

Іван Марчук Фото Вікіпедія

