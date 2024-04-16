Не працювали з початку війни: в Одесі відкривають два великі парки (фото)

Наразі усі підготовчі роботи до відкриття двох найулюбленіших місць відпочинку в Одеси завершені

Незабаром у центрі Одеси на схилах Приморського бульвару відкриють два яскравих місця відпочинку — Стамбульський та Грецький парки. Вони були закриті від початку повномасштабної війни.

Як повідомили в Одеській міській раді, відкриття парків, а також Потьомкінських сходів заплановане на 20 квітня.Там зазначили, що минулого літа парки були закриті, а прогулятися у центрі можна було вздовж Приморського бульвару. Наразі ж комунальники вже прибрали території, підрізали дерева та висадили квіти на території двох парків. Окрім цього, паркові меблі та фонтани також приведені до ладу.

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

Фото: Одеська міська рада

"Сьогодні маємо погодження від військової адміністрації та готуємо до відкриття Стамбульский та Грецький парки. Це стало можливим завдяки нашим військовим — мужнім та хоробрим вартовим нашого міста", — йдеться у повідомленні.

Також будуть відкриті для одеситів та гостей міста Потьомкінські сходи. Проте заборона пішохідного руху по Приморській залишається — вона відкрита лише для транспорту.

Фото: Одеська міська рада

Як доїхати до Стамбульського та Грецького парків

Стамбульський парк розташований праворуч Потьомкінських сходів, між Приморською вулицею та Приморським бульваром, за кілька хвилин ходьби від моря та численних готелів Одеси.

Доїхати до парку можна громадським транспортом до зупинки "Морвокзал":

автобусом № 155;

на тролейбусі №10;

на маршрутці №110, №120, №190, №210.

Грецький парк розташований поряд із Стамбульським. Потрапити до нього можна через Приморський бульвар або Потьомкінські сходи.

Раніше парки були безкоштовні для відвідування, скоріше за все так і буде в цьому році, адже місцева влада нічого не повідомляла про це.

Ми писали, що останнім часом у столиці спостерігається значне потепління і люди не хочуть чекати настання календарного літа, щоб позасмагати на пляжі та навіть покупатися. Так, на одному з міських пляжів уже були помічені перші сміливці, які відкрили купальний сезон.