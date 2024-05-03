В Одесі перенесли час великодніх богослужінь: коли йти до храму

Віруючі зможуть святити паски та інші продукти два дні — у суботу та неділю

У неділю, 5 травня, християни східного обряду відзначають Христову Неділю або Великдень. З міркувань безпеки цього року більшість храмів вирішили відмовитися від традиційних всенічних бдінь, які зазвичай починаються ввечері напередодні головного християнського свята.

Так, в одеських храмах великодні богослужіння розпочнуться вранці 5 травня. Про це повідомило видання "Думська" з посиланням на представників різних православних та протестантських деномінацій, які працюють у місті.

За словами настоятеля Свято-Троїцького храму Православної церкви України отця Василя Вирозуба, за минулі два роки повномасштабної війни віруючі деяких громад збиралися на всенішні. Люди приходили до храмів, і ті закривалися на час комендантської години. Цього року такого не буде.

"У ворога немає нічого святого, тому він може вночі вдарити по храмах Православної церкви України або по храмах інших конфесій. Митрополит Єпіфаній благословив таку зміну", — зазначив він.

У мерії Одеси підтвердили, що цьогорічних нічних богослужінь не буде.

Втім, у Російській православній церкві (Агафангела Пашковського) — одній з антикремлівських деномінацій, чий храм знаходиться на Молдаванці — все ж таки вирішили провести богослужіння вночі. У релігійній організації повідомили, що початок обряду призначено на 23:30 суботи. Завершити планують його близько 3:00 неділі.

Нагадаємо, що комендантська година в країні діє з півночі до п’ятої ранку.

Раніше "Телеграф" розповів, де і коли освячувати пасхальний кошик у 2024 році у Києві, Львові, Харкові, Полтаві та Вінниці. Віруючі зможуть святити паски та інші продукти два дні — у суботу та неділю.