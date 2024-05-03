В Одессе перенесли время пасхальных богослужений: когда идти в храм

Верующие смогут святить паски и другие продукты два дня — в субботу и воскресенье

В воскресенье, 5 мая, христиане восточного обряда отмечают Христово Воскресенье или Пасху. Из-за соображений безопасности в этом году большинство храмов решили отказаться от традиционных всенощных бдений, которое обычно начинается вечером накануне главного христианского праздника.

Так, в одесских храмах пасхальные богослужения начнутся утром 5 мая. Об этом сообщило издание "Думская" со ссылкой на представителей разных православных и протестантских деноминаций, работающих в городе.

По словам настоятеля Свято-Троицкого храма Православной церкви Украины отца Василия Вирозуба, в прошлые два года полномасштабной войны верующие некоторых общин собирались на всенощные. Люди приходили в храмы, и те закрывались на время комендантского часа. В этом году такого не будет.

"У врага нет ничего святого, поэтому он может ночью ударить по храмам Православной церкви Украины или по храмам других конфессий. Митрополит Епифаний благословил такое изменение", — отметил он.

В мэрии Одессы подтвердили, что ночных богослужений в этом году не будет.

Впрочем, в Русской православной церкви (Агафангела Пашковского) — одной из антикремлевских деноминаций, чей храм находится на Молдаванке — все же решили провести всенощную. В религиозной организации сообщили, что начало обряда назначено на 23:30 субботы. Завершить планируют его в районе 3:00 воскресенья.

Напомним, что комендантский час в стране действует с полуночи до пяти утра.

Ранее "Телеграф" рассказал, где и когда освящать пасхальную корзину в 2024 году в Киеве, Львове, Харькове, Полтаве и Виннице. Верующие смогут святить паски и другие продукты два дня — в субботу и воскресенье.