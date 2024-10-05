Девять или десять? Легендарный мем получил продолжение (видео)

В сети ходят слухи, что они до сих пор пытаются понять сколько времени

Иногда события из популярных мемов могут случиться реальной жизни. Так, например, в Одессе женщина очень несколько раз попыталась объяснить прохожему сколько времени.

Видеозаписью ситуации поделился telegram-канал "Ху**ая Одесса". На кадрах слышно, что мужчина просит у женщины сказать сколько времени, но когда та отвечает, то становится понятно, что он не смог понять сказанного.

Женщине пришлось несколько раз повторить, что сейчас "девять часов тридцать минут", прежде чем мужчина признался, что у него проблемы со слухом.

К сожалению, видео обрывается после того, как женщина несколько раз повторила время на украинском и российском языках, поэтому остается лишь гадать, понял ли мужчина, что сейчас еще не 10 часов.

Стоит отметить, что происходящее на видео очень напоминает события древнего мема о старушке, которая позвонила в отделение милиции Новониколаевки, чтобы узнать точное время.

Как сообщалось ранее, у руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы нашли 6 миллионов долларов налички. Из-за этого ее муж уже стал героем многочисленных мемов.