Чи будуть заморозки в Одесі найближчими днями: прогноз погоди до кінця робочого тижня

Осіннє похолодання вже прийшло

Україну накрило помітне похолодання з заморозками та дощами. Проте в Одесі перші морози вдарять лише наприкінці тижня.

Як зазначається на порталі Укргідрометцентру, вже з 19-20 жовтня вночі одеситів очікує до -1 градуса.

Прогноз погоди в Одесі на 16-18 жовтня

У середу, 16 жовтня, місто очікує помірно тепла погода від +8 до +10 градусів вночі та до +15 градусів вдень. Проте протягом дня синоптики прогнозують невеличкий дощ з помірною хмарністю.

У четвер, 17 жовтня, небо буде періодично затягувати хмарами, проте невеличкий дощ все ж може пролитись. Вдень буде прохолодніше до +11 градусів, а вночі температура опуститься до +7 градусів.

У п'ятницю, 18 жовтня, температура повітря в Одесі знизиться ще більше. Так, протягом дня стовпчик термометра коливатиметься від +11 до +13 градусів, а вночі до +4 градусів. Синоптики на п'ятницю прогнозують незначний дощ та помірну хмарність.

Коли в Одесі будуть перші заморозки

Нижче нуля температура впаде вже 19-20 жовтня. Синоптики прогнозують незначний мороз до -1 градуса вночі, а вдень стовпчик термометра перетне позначку у +10 градусів.

Нагадаємо, що в Києві синоптики також обіцяють похолодання, проте без сильних опадів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерт назвав температурний поріг та дав прогноз щодо зимових блекаутів.